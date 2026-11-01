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فيديو - حارس سويندون يصدّ الشمس بقبّعة مدرّبه

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فيديو - حارس سويندون يصدّ الشمس بقبّعة مدرّبه
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رياضة

2026-11-01 | 18:14
فيديو - حارس سويندون يصدّ الشمس بقبّعة مدرّبه

لم يجد كونور ريبلي، حارس سويندون تاون، طريقة للتغلّب على أشعة الشمس الحادّة سوى استعارة قبعة مدرّبه

لم يجد كونور ريبلي، حارس سويندون تاون، طريقة للتغلّب على أشعة الشمس الحادّة سوى استعارة قبعة مدرّبه إيان هولواي، خلال مواجهة روذرهام يونايتد، السبت، في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.
وعانى الحارس البالغ 33 عامًا صعوبة في متابعة الكرة بسبب أشعة الشمس التي واجهته داخل ملعب "كاونتي غراوند"، ولم تكن بحوزته قبعة رياضية لحماية عينيه، فتوجّه إلى المنطقة الفنية بحثًا عن حل سريع.
وهناك، قدّم هولواي قبّعته المسطّحة التي اعتاد ارتداءها على مقاعد البدلاء، ليضعها ريبلي فوق رأسه ويعود إلى مرماه في إطلالة غير مألوفة لحارس كرة قدم حديث.
ولم تستمرّ التجربة طويلًا، إذ وصلت قّبعة رياضية عادية بعد نحو دقيقتين، لكنّ المشهد كان كافيًا لإثارة تعليقات ساخرة ومقارنات مع الحارس السوفييتي الأسطوري ليف ياشين، الذي اشتهر بارتداء قبعة خلال المباريات.
وواصل ريبلي اللعب بعد حلّ المشكلة، فيما أنهى سويندون المباراة فائزًا على روذرهام بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهد أيضًا طرد لاعبين من الفريق الضيف.
 

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كرة القدم

كونور ريبلي

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