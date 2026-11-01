فيديو - حارس سويندون يصدّ الشمس بقبّعة مدرّبه

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👀 Swindon Town's goalkeeper Connor Ripley was struggling to see due to the sun. ☀️ The solution? Borrow his managers hat. 🧢😂 https://t.co/nzkQ6MWNcq — EuroFoot (@eurofootcom) November 1, 2026

لم يجد كونور ريبلي، حارس سويندون ، طريقة للتغلّب على أشعة الحادّة سوى استعارة قبعة مدرّبه هولواي، خلال مواجهة روذرهام ، السبت، في الدرجة الرابعة الإنجليزي.وعانى الحارس البالغ 33 عامًا صعوبة في متابعة بسبب أشعة الشمس التي واجهته داخل ملعب "كاونتي غراوند"، ولم تكن بحوزته قبعة رياضية لحماية عينيه، فتوجّه إلى المنطقة الفنية بحثًا عن حل .وهناك، قدّم هولواي قبّعته المسطّحة التي اعتاد ارتداءها على مقاعد البدلاء، ليضعها ريبلي فوق رأسه ويعود إلى مرماه في إطلالة غير مألوفة لحارس كرة قدم حديث.ولم تستمرّ التجربة طويلًا، إذ وصلت قّبعة رياضية عادية بعد نحو دقيقتين، لكنّ المشهد كان كافيًا لإثارة تعليقات ساخرة ومقارنات مع الحارس السوفييتي الأسطوري ليف ياشين، الذي اشتهر بارتداء قبعة خلال المباريات.وواصل ريبلي اللعب بعد حلّ المشكلة، فيما أنهى سويندون المباراة فائزًا على روذرهام بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهد أيضًا طرد لاعبين من الفريق الضيف.