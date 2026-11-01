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فيديو - ركلة في الرأس تُفقد لاعب ساباديل وعيه

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فيديو - ركلة في الرأس تُفقد لاعب ساباديل وعيه
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رياضة

2026-11-01 | 18:16
فيديو - ركلة في الرأس تُفقد لاعب ساباديل وعيه

فقد النيجيري كوادري لياميد، لاعب ساباديل الإسباني، وعيه للحظات بعدما تلقّى ركلة قويّة في الرأس

فقد النيجيري كوادري لياميد، لاعب ساباديل الإسباني، وعيه للحظات بعدما تلقّى ركلة قويّة في الرأس من خوسيه كورباس، مهاجم ألباسيتي، خلال مواجهة الفريقين السبت في دوري الدرجة الثانية، قبل أن يُنقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى وسط قلق اللاعبين والجماهير.
ووقعت الحادثة في الدقيقة الثالثة والأربعين على ملعب "كارلوس بيلمونتي"، في مدينة ألباسيتي الإسبانيّة، عندما حاول كورباس تسديد كرة طائرة ورفع قدمه عاليًا، فاصطدمت برأس لياميد الذي سقط مباشرة على أرض الملعب، من دون أن يتمكّن من النهوض.
وسارع الجهازان الطبّيّان للفريقين إلى إسعاف اللاعب، وثبّتا رقبته بطوق طبّي قبل نقله على حمّالة إلى سيّارة الإسعاف. ورافقه أحد أفراد الطاقم الطبّي لساباديل إلى المستشفى، بعدما استعاد وعيه، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كورباس بسبب التدخل الخطير. 
وأثار المشهد توتّرًا إضافيًا بين الفريقين، إذ اعترض المدير الرياضي لساباديل على تصرّف كورباس أثناء مغادرته الملعب، بينما أكّد الأخير أنّه لم يرَ منافسه لحظة محاولة تسديد الكرة.
ولاحقًا، طمأن ساباديل جماهيره إلى حالة لياميد، معلنًا خروجه من المستشفى بعد نتائج فحوص مطمئنة، وعودته إلى منزله من دون الحاجة إلى البقاء تحت المراقبة طوال الليل، على أن يواصل التعافي بإشراف الجهاز الطبّي.
 
 

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رياضة

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كوادري لياميد

خوسيه كورباس

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