فيديو - ركلة في الرأس تُفقد لاعب ساباديل وعيه

En el partido de LaLiga Hypermotion (Segunda División de España) entre Albacete Balompié y CE Sabadell disputado hoy 31 de octubre en el estadio Carlos Belmonte, el delantero José Corpas del equipo local recibió tarjeta roja directa tras golpear en la cabeza al nigeriano Quadri Liameed en medio de una volea en el minuto 43. José Corpas, fue expulsado con tarjeta roja directa. Quadri Liameed cayó inconsciente por unos instantes sobre el césped fue atendido de inmediato por los servicios médicos y evacuado en ambulancia al Hospital de Albacete bajo protocolo de conmoción cerebral. https://t.co/D6PcNdmLFp — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) October 31, 2026

فقد النيجيري كوادري لياميد، لاعب ساباديل الإسباني، وعيه للحظات بعدما تلقّى ركلة قويّة في الرأس من خوسيه كورباس، مهاجم ألباسيتي، خلال مواجهة الفريقين السبت في الدرجة الثانية، قبل أن يُنقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى وسط قلق اللاعبين والجماهير.ووقعت الحادثة في الدقيقة الثالثة والأربعين على ملعب "كارلوس بيلمونتي"، في مدينة ألباسيتي الإسبانيّة، عندما حاول كورباس تسديد كرة طائرة ورفع قدمه عاليًا، فاصطدمت برأس لياميد الذي سقط مباشرة على أرض الملعب، من دون أن يتمكّن من النهوض.وسارع الجهازان الطبّيّان للفريقين إلى إسعاف اللاعب، وثبّتا رقبته بطوق طبّي قبل نقله على حمّالة إلى سيّارة الإسعاف. ورافقه أحد أفراد الطاقم الطبّي لساباديل إلى المستشفى، بعدما استعاد وعيه، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كورباس بسبب التدخل الخطير.وأثار المشهد توتّرًا إضافيًا بين الفريقين، إذ اعترض المدير الرياضي لساباديل على تصرّف كورباس أثناء مغادرته الملعب، بينما أكّد الأخير أنّه لم يرَ منافسه لحظة محاولة تسديد .ولاحقًا، طمأن ساباديل جماهيره إلى لياميد، معلنًا خروجه من المستشفى بعد نتائج فحوص مطمئنة، وعودته إلى منزله من دون الحاجة إلى البقاء تحت المراقبة طوال الليل، على أن يواصل التعافي بإشراف الجهاز الطبّي.