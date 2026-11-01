السرطان يغيّب بطلة أوروبا

توفّيت العدّاءة الإيرلندية سيارا ماغين، بطلة في سباق 1500 متر، أمس الأحد، عن 34 عامًا، بعد صراع مع سرطان الأمعاء في مرحلته الرابعة، الذي أعلنت إصابتها به في - يوليو 2025، في خبر أحزن أوساط ألعاب القوى الأوروبية.وأعلنت عائلتها رحيلها عبر حساباتها على مواقع التواصل، موضحةً أنّها فارقت الحياة عند السادسة والنصف صباحًا، محاطةً بأحبّائها، ووصفتها بالابنة والأخت والزوجة والصديقة التي ألهمت كثيرين خلال مسيرتها.وكانت ماغين قد حقّقت أبرز إنجازاتها في تموز - يونيو 2024، عندما أحرزت ذهبية 1500 متر في بطولة أوروبا بالعاصمة روما، لتصبح ثاني رياضية إيرلندية تُتوّج بلقب فردي في الهواء الطلق.وسبق لها الفوز ببرونزية أوروبا عام 2016 وفضّية نسخة 2022، إلى جانب فضية دورة ألعاب الكومنولث في العام نفسه، كما مثّلت إيرلندا في أولمبيادي ريو دي جانيرو وطوكيو.وكانت تستعدّ للمشاركة في أولمبياد 2024، قبل أن تحرمها إصابة في وتر أخيل من خوض المنافسات، فيما أعلنت لاحقًا تشخيص إصابتها بالسرطان وبدء العلاج.ونعى الدولي لألعاب القوى العدّاءة الراحلة، مشيدًا بشجاعتها وروحها وإرثها الرياضي، بينما عبّر زملاؤها ومسؤولو الرياضة الإيرلندية عن حزنهم لفقدان واحدة من أبرز نجمات سباقات المسافات المتوسطة في تاريخ البلاد.