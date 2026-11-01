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السرطان يغيّب بطلة أوروبا

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السرطان يغيّب بطلة أوروبا
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رياضة

2026-11-01 | 18:17
السرطان يغيّب بطلة أوروبا

توفّيت العدّاءة الإيرلندية سيارا ماغين، بطلة أوروبا في سباق 1500 متر، بعد صراع مع سرطان الأمعاء

توفّيت العدّاءة الإيرلندية سيارا ماغين، بطلة أوروبا في سباق 1500 متر، أمس الأحد، عن 34 عامًا، بعد صراع مع سرطان الأمعاء في مرحلته الرابعة، الذي أعلنت إصابتها به في تموز - يوليو 2025، في خبر أحزن أوساط ألعاب القوى الأوروبية.
وأعلنت عائلتها رحيلها عبر حساباتها على مواقع التواصل، موضحةً أنّها فارقت الحياة عند السادسة والنصف صباحًا، محاطةً بأحبّائها، ووصفتها بالابنة والأخت والزوجة والصديقة التي ألهمت كثيرين خلال مسيرتها.
وكانت ماغين قد حقّقت أبرز إنجازاتها في تموز - يونيو 2024، عندما أحرزت ذهبية 1500 متر في بطولة أوروبا بالعاصمة الإيطالية روما، لتصبح ثاني رياضية إيرلندية تُتوّج بلقب أوروبي فردي في الهواء الطلق.
وسبق لها الفوز ببرونزية أوروبا عام 2016 وفضّية نسخة 2022، إلى جانب فضية دورة ألعاب الكومنولث في العام نفسه، كما مثّلت إيرلندا في أولمبيادي ريو دي جانيرو وطوكيو.
وكانت تستعدّ للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، قبل أن تحرمها إصابة في وتر أخيل من خوض المنافسات، فيما أعلنت لاحقًا تشخيص إصابتها بالسرطان وبدء العلاج.
ونعى الاتحاد الدولي لألعاب القوى العدّاءة الراحلة، مشيدًا بشجاعتها وروحها وإرثها الرياضي، بينما عبّر زملاؤها ومسؤولو الرياضة الإيرلندية عن حزنهم لفقدان واحدة من أبرز نجمات سباقات المسافات المتوسطة في تاريخ البلاد.

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