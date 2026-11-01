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إيقاف عدّاء 3 سنوات لربط ابنه بحبل خلال ماراثون

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إيقاف عدّاء 3 سنوات لربط ابنه بحبل خلال ماراثون
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رياضة

2026-11-01 | 18:19
إيقاف عدّاء 3 سنوات لربط ابنه بحبل خلال ماراثون

شارك في السباق برفقة طفل يبلغ تسع سنوات، ربط خصره بخصر الصغير بحبل

أوقفت اللجنة المنظّمة لماراثون تشنغتشو في الصين عدّاءً لمدة ثلاث سنوات، وألغت نتيجته، بعدما شارك في السباق برفقة طفل يبلغ تسع سنوات، ربط خصره بخصر الصغير بحبل وظلّ يشدّه أثناء الركض.
وظهر الرجل يركض متقدّمًا على الطفل، بينما امتدّ حبل بينهما في أحد مسارات السباق، في مشهد أثار انتقادات بشأن سلامة الصغير ومدى التزام المشاركين بالقواعد.
وأفاد مشاركون بأنّ الطفل هو ابن العدّاء، لكنّ المنظّمين لم يكشفوا هويّتهما أو المسافة التي قطعها الصغير، كما لم يؤكّدوا ما إذا كان قد وصل إلى خطّ النهاية.
وبهدها بأيّام، أعلنت اللجنة المنظّمة إلغاء نتيجة الرجل ومنعه من المشاركة في السباق لثلاث سنوات، بعدما تبيّن أنّ اصطحاب الطفل يخالف شروط المشاركة، وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن كيفية دخوله مسار السباق أصلًا. 
وتفرض لوائح ماراثون تشنغتشو ألا يقلّ عمر المشاركين في السباق الكامل عن عشرين عامًا، وفي نصف الماراثون عن ثمانية عشر عامًا، في حين لم يتجاوز عمر الطفل تسع سنوات وفق شهادات المشاركين.
 

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