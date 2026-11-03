غاز الفلفل يُجبر فريقًا أرجنتينيًا على مغادرة غرفة الملابس

اضطرّ لاعبو أونيون دي الأرجنتيني إلى قضاء استراحة ما بين الشوطين على مقاعد البدلاء بدلًا من غرفة الملابس، بعدما تسرّب غاز الفلفل إلى الممرّات الداخلية لملعب "مارسيلو بيلسا"، خلال مواجهتهم نيولز أولد بويز، في الدوري الأرجنتيني.وبدأت الحادثة إثر مواجهات خارج الملعب بين مجموعة من مشجّعي الفريق المضيف وعناصر الشرطة، التي استخدمت غاز الفلفل لتفريقهم، قبل أن يصل تأثيره إلى النفق المؤدّي إلى غرفة ملابس الفريق الضيف.ومع انتهاء الشوط الأوّل، حاول لاعبو أونيون العودة إلى الغرفة، لكنّهم اضطرّوا إلى مغادرتها بسبب ، فيما عانى بعض أفراد الجهاز المساعد السعال إثر استنشاقه.وأمام هذا الوضع، قرّر المدرّب ليوناردو ماديلون جمع لاعبيه على مقاعد البدلاء لإعطائهم التعليمات الفنّيّة، فيما نُقلت إليهم المياه والمكمّلات الغذائية والمستلزمات التي يحتاجونها خلال الاستراحة.وأوضح ماديلون أنّه طلب من لاعبيه الابتعاد عن النفق المؤدّي إلى غرف الملابس حفاظًا على سلامتهم، بعدما تبيّن أنّ البقاء في المنطقة الداخليّة قد يعرّضهم لاستنشاق الغاز.واستُؤنفت المباراة بعد الاستراحة، وعاد لاعبو أونيون إلى أرض الملعب لخوض الشوط الثاني، بعدما تلقّوا تعليمات مدرّبهم على مقاعد البدلاء، قبل أن تنتهي المواجهة بالتعادل بهدف لمثله.