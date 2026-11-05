فيديو – 53 بطاقة حمراء في مباراة واحدة

🇧🇷 Brazil football match sets Guinness record with 51 red cards The referee sent off 43 players and 8 coaches. Players used chairs and stretchers and attacked those already on the ground. Six ball boys reportedly joined the fight. Only the police managed to separate them. The brawl erupted in the second half of the Minas Gerais U20 state championship game between Uberlândia and Mamoré and lasted nearly 40 minutes. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 4, 2026

سجّلت مباراة في البرازيليّة رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عدد حالات الطرد، بعدما انتهت مواجهة أوبرلانديا وماموري، ضمن نصف نهائي بطولة ولاية ميناس جيرايس تحت 20 عامًا، بمشاجرة جماعيّة أسفرت عن طرد 53 شخصًا، بينهم 43 لاعبًا وثمانية من أفراد الأجهزة الفنّيّة ومسؤولان إداريّان.واندلعت المشاجرة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عقب تسجيل ماموري هدفه الثالث في المباراة التي انتهت بفوزه بنتيجة (3-1)، بعدما أحد لاعبيه أمام مقاعد بدلاء الفريق المنافس بطريقة استفزازيّة.وسرعان ما تحوّل التوتّر إلى اشتباكات عنيفة شارك فيها لاعبون ومدرّبون، واستخدم خلالها بعض المتورّطين كراسي ونقّالات طبيّة، فيما أشار تقرير الحكم إلى مشاركة ستّة من جامعي الكرات في الاعتداءات.واستمرّت الفوضى نحو 40 دقيقة، قبل أن تتمكّن الشرطة من السيطرة على الموقف، بينما تعذّر على الحكم إشهار جميع البطاقات الحمراء داخل الملعب، فدوّن حالات الطرد في تقريره الرسمي.وكشفت التقارير عن تعرّض مرافق الملعب لأضرار ، شملت تحطيم أبواب وتجهيزات داخل غرف الملابس، إلى جانب تهديدات طالت حكم المباراة.وتجاوز عدد حالات الطرد الرقم القياسي السابق المسجّل في موسوعة غينيس، والبالغ 36 خلال مباراة أرجنتينيّة عام 2011.