فيديو - جماهير اتّحاد الحراش تشعل سماء الجزائر

🇩🇿🧨 ABSOLUTE MADNESS! Ultras Combattiva going INSANE celebrating 2nd division Algerian side USM El Harrach’s 95th anniversary. The passion is UNREAL! 🤯☄️ Nothing matches the dedication, the fire, and the unrivaled spirit of the fans. Painting the night red for 95 years of history, glory, and identity! 🟡⚫️ — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 4, 2026

حوّلت جماهير نادي اتحاد الحراش سماء إلى لوحة مضيئة بالألوان الحمراء، خلال احتفالات ضخمة بالذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس النادي، في مشاهد لافتة عكست ارتباط المشجّعين بفريقهم رغم وجوده في الدرجة الثانية.ونظّمت مجموعة "ألتراس كومباتيفا" عروضًا بالألعاب الناريّة والشماريخ، امتدّت عبر أحياء مدينة الحراش، شرق العاصمة الجزائريّة، حيث تجمّع المئات من المشجّعين فوق المباني وفي الشوارع لإحياء المناسبة.وانطلقت الاحتفالات عند الساعة التاسعة مساءً، إذ أضاءت الألعاب الناريّة السماء بالتزامن، وغطّت سحب الدخان الأحمر أجزاء واسعة من المنطقة، في عرض جماهيري حوّل ظلام الليل إلى مضيء.وتضمّنت الاحتفالات استخدام 23 طائرة مسيّرة، قدّمت عروضًا ضوئيّة رسمت شعار النادي وألوانه.وأعربت إدارة اتّحاد الحراش عن امتنانها للمشجّعين، مشيدةً بالتنظيم والالتزام اللذين رافقا الاحتفالات، ومؤكّدةً أهمّيّة الجماهير في مسيرة النادي.ويعود تأسيس اتّحاد الحراش إلى عام 1931، ويُعدّ من الأندية التاريخيّة في ، ويحظى بقاعدة جماهيريّة واسعة رغم ابتعاده عن ، فيما أعادت احتفالات ذكراه الخامسة والتسعين تسليط الضوء على العلاقة التي تجمعه بأنصاره.