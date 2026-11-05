فيديو - جماهير اتّحاد الحراش تشعل سماء الجزائر

حوّلت جماهير نادي اتحاد الحراش الجزائري
سماء العاصمة
إلى لوحة مضيئة بالألوان الحمراء، خلال احتفالات ضخمة بالذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس النادي، في مشاهد لافتة عكست ارتباط المشجّعين بفريقهم رغم وجوده في دوري
الدرجة الثانية.
ونظّمت مجموعة "ألتراس كومباتيفا" عروضًا واسعة
بالألعاب الناريّة والشماريخ، امتدّت عبر أحياء مدينة الحراش، شرق العاصمة الجزائريّة، حيث تجمّع المئات من المشجّعين فوق المباني وفي الشوارع لإحياء المناسبة.
وانطلقت الاحتفالات عند الساعة التاسعة مساءً، إذ أضاءت الألعاب الناريّة السماء بالتزامن، وغطّت سحب الدخان الأحمر أجزاء واسعة من المنطقة، في عرض جماهيري حوّل ظلام الليل إلى مشهد
مضيء.
وتضمّنت الاحتفالات استخدام 23 طائرة مسيّرة، قدّمت عروضًا ضوئيّة رسمت شعار النادي وألوانه.
وأعربت إدارة اتّحاد الحراش عن امتنانها للمشجّعين، مشيدةً بالتنظيم والالتزام اللذين رافقا الاحتفالات، ومؤكّدةً أهمّيّة الجماهير في مسيرة النادي.
ويعود تأسيس اتّحاد الحراش إلى عام 1931، ويُعدّ من الأندية التاريخيّة في الجزائر
، ويحظى بقاعدة جماهيريّة واسعة رغم ابتعاده عن دوري الأضواء
، فيما أعادت احتفالات ذكراه الخامسة والتسعين تسليط الضوء على العلاقة التي تجمعه بأنصاره.