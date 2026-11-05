فيديو - توابيت ودجاج بلاستيكي.. جماهير ساو باولو تسخر من غريمها

Em provocação ao Corinthians, torcedores do São Paulo levaram à Vila Belmiro caixões com a letra "B" e galinhas de plástico. 🎥 @silvapcaique https://t.co/LkPqCEohfP — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 4, 2026

لجأت جماهير البرازيلي إلى طريقة ساخرة لاستفزاز غريمها التقليدي كورينثيانز، بعدما أحضرت توابيت تحمل حرف "B" ودجاجًا بلاستيكيًا إلى ملعب بيلميرو، قبل مواجهة الفريقين، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من ، التي انتهت بالتعادل السلبي.وجاءت الخطوة في إشارة إلى خطر هبوط كورينثيانز إلى الدرجة الثانية، إذ يرمز حرف "B" إلى الدرجة الثانية في ، فيما يُستخدم الدجاج للسخرية من الفريق المنافس.وتزامنت الاستفزازات مع معاناة كورينثيانز في المراكز من جدول الترتيب، بعدما تراجع إلى المركز الثامن عشر برصيد 36 نقطة، ما زاد من مخاوف جماهيره بشأن الهبوط.وكان مشجّعو ساو باولو قد أعلنوا قبل المباراة استعدادهم لتنظيم عروض ساخرة تحت شعار "شبح الدرجة الثانية"، باستخدام مجسّمات ولافتات وهتافات تستهدف غريمهم التقليدي.واكتسبت المواجهة طابعًا خاصًا بسبب إقامة المباراة على ملعب فيلا بيلميرو، معقل ، بدلًا من ملعب مورومبي، الذي لم يكن متاحًا لاستضافة اللقاء بسبب حفلات موسيقية أُقيمت فيه.وتعكس هذه الاستفزازات حدّة المنافسة التاريخية بين الناديين، خصوصًا أن كورينثيانز سبق أن هبط إلى الدرجة الثانية، بينما لم يسبق لساو باولو أن غادر دوري الأضواء.