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جماهير برازيلية تطالب فريقها بالخسارة عمدًا

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جماهير برازيلية تطالب فريقها بالخسارة عمدًا
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رياضة

2026-11-05 | 03:50
جماهير برازيلية تطالب فريقها بالخسارة عمدًا

بهدف حرمان غريمهم التقليدي سبورت ريسيفي من فرصة التأهّل إلى ملحق الصعود لدوري الأضواء

في واقعة غير مألوفة بكرة القدم البرازيليّة، طالب مشجعون لنادي ناوتيكو فريقهم بالخسارة عمدًا أمام سي آر بي، في المباراة المقرّرة السبت ضمن دوري الدرجة الثانية، بهدف حرمان غريمهم التقليدي سبورت ريسيفي من فرصة التأهّل إلى ملحق الصعود لدوري الأضواء.
وبدأت المطالب بعدما ضمن ناوتيكو رسميًّا البقاء في الدرجة الثانية، وفقد فرصه في المنافسة على الصعود، قبل جولتين من نهاية الموسم، ما دفع جماهيره إلى التركيز على عرقلة طموحات غريمهم بدلًا من تشجيع فريقهم على الفوز.
واجتاح المشجّعون التعليقات على حساب النادي الرسمي في إنستغرام، مطالبين اللاعبين بالتعثّر أمام سي آر بي، وكتب بعضهم أنّ الهزيمة هي النتيجة الوحيدة التي تهمّهم، فيما أعلن آخرون استعدادهم للاحتفال بأهداف الفريق المنافس.
وتعود أهمّيّة المواجهة إلى المنافسة المباشرة بين سبورت ريسيفي وسي آر بي على إحدى بطاقات ملحق الصعود، إذ يتساوى الفريقان برصيد 55 نقطة، ما يجعل نتيجة ناوتيكو مؤثّرة في حظوظ غريمه.
وفي المقابل، شدّد مدرّب ناوتيكو، برونو بيفيتي، على ضرورة التعامل بجدّيّة كاملة مع المباراتين المتبقّيتين، مؤكّدًا التزام فريقه بمواصلة المنافسة رغم غياب الأهداف الرياضيّة المباشرة.
وتعيد الواقعة إلى الأذهان حوادث مماثلة في البرازيل، حيث سبق أن شجّعت جماهير أندية خسارة فرقها لاستفزاز غريمها التقليدي.
 

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كرة القدم

سي آر بي

ناوتيكو

سبورت ريسيفي

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