رضا خضرة والحارس بتروني ضمن تشكيلة لبنان في بطولة البصرة

كشف المدير الفنّي لمنتخب لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرّة عن تشكيلةٍ مؤلّفة من 24 لاعباً، ستخوض منافسات بطولة البصرة الرباعية، التي تشارك فيها منتخبات العراق، ، وفلسطين.وجاء إعلان بوقرّة عن التشكيلة خلال مؤتمرٍ صحافي نظّمه اللبناني في فندق رامادا – الروشة، وقد شهدت بعض التغييرات مقارنةً بالتشكيلة التي اختارها قبل الوقفة الدوليّة الشهر الماضي، بحيث ضمّت 4 أسماء لم تكن حاضرة وقتذاك، وتمثّلت بثنائي جويّا حسن فرحات وحسين منذر، وحارس المرمى جوزف بتروني القادم من سان أنطونيو الأميركي، ورضا خضرة لاعب قره باغ الأذري.ولعلّ المفاجأة الأهمّ في المؤتمر كانت الإعلان عن اسم خضرة الذي عمل الاتحاد اللبناني منذ فترةٍ طويلة على التواصل معه بهدف ضمّه إلى تشكيلة "رجال الأرز"، قبل أن يعمل بوقرّة على إقناعه من خلال استعراض مشروعه لبناء منتخبٍ شاب للمستقبل، حيث يُنتظر أن يكون للاعب الألماني المولد دور محوري فيه.خضرة (25 عاماً) المولود في الألمانية برلين، والذي يلعب في مركزَي الوسط – المهاجم والجناح، يتحدّر من مدينة صور التي هاجر منها والداه إلى ألمانيا خلال الحرب الأهليّة، وقد برز اسمه بدايةً مع رديف نادي بوروسيا دورتموند الذي فتح له الباب للانضمام إلى المنتخب الألماني للاعبين دون الـ17 سنة ومن ثمّ دون الـ20 سنة، وذلك في موازاة انتقاله لاحقاً إلى إنكلترا حيث لعب مع برايتون، بلاكبيرن روفرز، شيفيلد يونايتد، وبرمنغهام سيتي.كما لعب خضرة في الدوري الفرنسي في المواسم الثلاثة مع ناديَي ريمس ولو هافر على التوالي، قبل أن يحطّ به الرحال في قره باغ خلال فترة الانتقالات الصيفية.أمّا الحارس "جُوي" بتروني فهو يعتبر واحداً من أفضل الحرّاس في الرابطة الأميركية (USL) هذا الموسم، حيث حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات مع سان أنطونيو، وهو ثالث أفضل رقم في البطولة، وقد رُشّح للحصول على جائزة أفضل لاعب خلال الشهر الماضي.وأوضح بوقرّة: "قررت والاتحاد خوض هذه البطولة مع منتخبات قويّة في آسيا لأنّني أعتقد أنّه حان الوقت بالنسبة إلى اللاعبين للعب مباريات على مستوى أعلى وفيها ضغوط من نوعٍ آخر".وعن انضمام بتروني وخضرة إلى المنتخب، قال بوقرّة "تحدّثت إلى جوي ولمست مدى حبّه لتمثيل هذا البلد، وهو متحمّس للعب معنا، تماماً كما هو حال رضا الذي يُعتبر لاعباً رائعاً، وبعد الحديث معه أيضاً شعرت باستعداده للانضمام إلينا، وأهمّيّة هذا الأمر بالنسبة إلينا تتمحور حول الرغبة والشغف للدفاع عن ألوان لبنان بقدر المستوى الفنّي الذي يتمتّع به اللاعب".كما أشار إلى "أنّنا نراقب كلّ اللاعبين حتّى خلال وجودي خارج لبنان. نحن فريق عمل مؤلّف من 6 مدرّبين، بحيث نتابع مباريات الدوري اللبناني، وطبعاً المباريات التي يخوضها المحترفون في الخارج، وذلك بهدف اختيار أفضل العناصر للمنتخب، وأولئك الذين شعرت بأنّهم لديهم شيئاً يمكن البناء عليه للمستقبل".وكشف عن أنّ هناك لائحة أخرى من اللاعبين من أصول لبنانيّة "نعمل على استقطابهم. صحيح أنّ الأمور ليست سهلة، لكن نأمل أن نعلن لكم عن المزيد من اللاعبين الجدد خلال فترة التوقّف الدوليّة المقبلة".وفي ردّه على سؤال حول ما يتردّد أحياناً عن تدخّلات في عمله أو في ما خصّ اختياره التشكيلة، فقد وصف بوقرّة هذا الأمر بالخرافات، مشيراً "هذا كلام من الخيال ولا صحّة له، والتعاطي من قبل رئيس الاتحاد السيد هاشم حيدر والأمين العام جهاد الشحف، ومدير المنتخب رشيد نصار يشعرني بأنّ جوّ العمل عائلي بامتياز، ولم أشعر يوماً بأنّ الاتحاد أو أيّ أحد يتدخّل بأيّ شكلٍ من الأشكال"، متمنّياً أن يكون هذا الجواب هو نهاية الحديث عن هذه المسألة.ويغادر منتخبنا إلى البصرة ظهر الاثنين المقبل، حيث سينخرط في معسكرٍ تدريبي قبل مواجهة منتخب العراق المضيف في 14 الحالي، ومن ثم نظيره الفلسطيني في 17 منه.وهنا التشكيلة:لحراسة المرمى: مصطفى مطر (النجمة)، علي السبع (جويّا)، جوزف بتروني (سان أنطونيو الأميركي)للدفاع: خليل خميس، علي الرضا إسماعيل، ومحمد الحايك (النجمة)، بدر قوام، حسن فرحات، وحسن قعفراني (جويّا)، جاد سمَيرَة (كارميوتيسا القبرصي)، جواو غابريال مخلوف (كومو الإيطالي)، بدرو بو ديب (باتشوكا المكسيكي)للوسط: خير الدين (الأنصار)، علي الفضل (النجمة)، حسين منذر (جويّا)، محمود زبيب (العهد)، وهبي فواز (جويّا)للهجوم: علي قصاص (النجمة)، جيمي قازان (جويّا)، خليل بدر (الأنصار)، ليوناردو شاهين (أوديفولد السويدي)، سامي مرهج (ألفيركا البرتغالي)، حسين شكرون (هانوفر 96 الألماني)، رضا خضرة (قره باغ الأذري).