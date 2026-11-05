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أبطال غرب آسيا يتوجّهون إلى عُمان لخوض التصفيات الآسيوية للناشئين

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أبطال غرب آسيا يتوجّهون إلى عُمان لخوض التصفيات الآسيوية للناشئين
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رياضة

2026-11-05 | 18:56
أبطال غرب آسيا يتوجّهون إلى عُمان لخوض التصفيات الآسيوية للناشئين

يستعدّ منتخب لبنان للناشئين (دون 17 عامًا) لخوض تحدٍّ آسيوي جديد، بعد تتويجه بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا

يستعدّ منتخب لبنان للناشئين (دون 17 عامًا) لخوض تحدٍّ آسيوي جديد، بعد تتويجه بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا، إذ تتوجّه بعثته ظهر اليوم إلى مدينة صلالة العُمانية للمشاركة في منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهّلة إلى كأس آسيا – أوزبكستان 2027.

وتضمّ المجموعة إلى جانب لبنان، منتخبات عُمان (المضيف) والكويت والبحرين وبروناي دار السلام في منافسة تُعدّ صعبة في ظلّ تقارب مستويات المنتخبات المشاركة وتطلّعها إلى المنافسة على بطاقات التأهل إلى النهائيات الآسيوية.

وتُقام جميع المباريات على ملعب مجمّع السعادة الرياضي في مدينة صلالة، حيث يستهلّ منتخب لبنان مشواره بمواجهة بروناي دار السلام يوم الأحد 8 تشرين الثاني - نوفمبر عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت، قبل أن يلتقي منتخب عُمان يوم الأربعاء 11 منه عند الساعة الثالثة عصرًا. 
ويواجه في مباراته الثالثة منتخب الكويت يوم السبت 14 تشرين الثاني - نوفمبر عند الساعة السادسة مساءً، على أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب البحرين يوم الجمعة 20 منه عند الساعة الثالثة عصرًا.

وتحمل هذه التصفيات أهمّيّة خاصّة، لكونها النسخة الأخيرة التي تُقام وفق نظام التصفيات الآسيوية المستقلّ لفئة الناشئين، إذ سيشهد نظام التأهّل اعتبارًا من العام المقبل تغييرًا جذريًا، مع اعتماد بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بوصفها المسابقة المؤهّلة مباشرةً إلى النهائيات الآسيوية، حيث ستحصل أربعة منتخبات على بطاقات التأهل، من بينها بطاقة مخصّصة للدولة المستضيفة.

وعلى صعيد نظام المنافسة، تشهد التصفيات مشاركة 35 منتخبًا جرى توزيعها على سبع مجموعات، تضمّ كلّ منها خمسة منتخبات، على أن يتأهل متصدّر كل مجموعة مباشرةً إلى النهائيات. ومع ضمان تسعة منتخبات تأهلها بصورة مباشرة إلى النهائيات، نتيجة مشاركتها في كأس العالم للناشئين – قطر 2026، من بينها أوزبكستان التي تستضيف أيضًا نهائيات كأس آسيا 2027، تتبقى سبع بطاقات للتنافس عليها ما يزيد من حدّة المنافسة ويجعل صدارة المجموعة الهدف الأساسي أمام المنتخبات المشاركة.

 ويتألف الجهاز الفني والإداري للمنتخب من: رامي اللادقي (مدير فني)، علي شرارة (مدير المنتخب)، سيرج سعيد (مدرب مساعد)، علي بزي (مدرب حراس مرمى)، محمد ترمس (طبيب)، ألكسندر خرما (معالج فيزيائي)، علي حمود (مسؤول إعلامي) ومحمد زين الدين (مسؤول التجهيزات).

وجاءت القائمة النهائية للاعبين على الشكل الآتي:

حراس المرمى: مهدي مكي (النجمة) - ايزاك قدوح (MACARTHUR BULLS) - كريم طه (الصفاء).

خط الدفاع: محمد ماضي، محمد نصار ورضا مطر (العهد) - رالف عماد، جورجيو الياس وآرام قيومجيان (اتلتيكو) - جواد مسلماني وعمر دلال (النجمة).

خط الوسط: محمد حميّة وساري حنون (العهد) - محمد شحود ورامز مشورب (النجمة) - جاد باروك (اتلتيكو) - وسام العوض (FC KAISERSLAUTERN).

خط الهجوم: حسين كردي وجاد الزعبي (النجمة) - مهدي كموني (العهد) - مالك معركش (سنحريب) - إبراهيم فرشوخ (الصفاء) - محمد قدوح (CALENBERGER LAND).

وكان المنتخب قد خاض منذ تشكيله وحتّى اليوم، فترة إعداد متكاملة ومكثّفة تخلّلتها مباراتان وديّتان أمام منتخب سوريا، ومباراتان أمام منتخب أرمينيا، قبل أن يشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا التي أقيمت في مدينة العقبة الأردنية وينجح في إحراز لقبها. 

وعقب عودته من الأردن قبل نحو شهر، واصل المنتخب تحضيراته من خلال سلسلة من الحصص التدريبية، في إطار استكمال برنامجه الإعدادي ورفع مستوى الجهوزية الفنية والبدنية للاعبين بما يضمن وصولهم إلى أعلى درجات الاستعداد لخوض منافسات التصفيات الآسيوية.

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