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فيديو - حارس أمن يمنع لاعبة من الاحتفال مع طفلتها

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فيديو - حارس أمن يمنع لاعبة من الاحتفال مع طفلتها
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رياضة

2026-11-05 | 19:01
فيديو - حارس أمن يمنع لاعبة من الاحتفال مع طفلتها

توجّهت خايميس إلى المدرجات لاصطحاب طفلتها ومشاركتها فرحة الانتصار، إلّا أنّ أحد عناصر الأمن حال دون ذلك

منع أحد عناصر الأمن في ملعب بيرا ريو بالبرازيل المهاجمة الأرجنتينية سول خايميس، لاعبة إنترناسيونال، من اصطحاب ابنتها أورورا، البالغة عامين، إلى أرض الملعب للاحتفال معها بالفوز على ريد بول براغانتينو، في ذهاب نصف نهائي كأس البرازيل للسيدات.
ووقعت الحادثة عقب المباراة التي أُقيمت الأربعاء، عندما توجّهت خايميس إلى المدرجات لاصطحاب طفلتها ومشاركتها فرحة الانتصار، إلّا أنّ أحد عناصر الأمن حال دون ذلك، في موقف أثار تساؤلات بشأن الإجراءات المتّبعة داخل الملعب. 
وكانت المهاجمة الأرجنتينية قد ساهمت في فوز فريقها (3-1)، بعدما سجّلت الهدف الثالث من ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني، لتمنح إنترناسيونال أفضلية قبل لقاء الإياب. 
وتُعرف خايميس، البالغة 37 عامًا، باهتمامها بالتوفيق بين مسيرتها الكروية والأمومة، إذ سبق أن تحدّثت عن التحدّيات التي تواجه اللاعبات بعد الإنجاب، وأهمّيّة إثبات قدرتهنّ على العودة إلى الملاعب ومواصلة مسيرتهنّ الاحترافية.

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رياضة

كرة القدم

سول خايميس

إنترناسيونال

ريد بول براغانتينو

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