فيديو - وان بيساكا يبني قصرًا ضخمًا لوالديه في الكونغو

قدّم الدولي الكونغولي آرون وان بيساكا، مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي، هدية استثنائية لوالديه، بعدما بنى لهما منزلًا ضخمًا متعدد الطوابق في كينشاسا، عاصمة جمهورية
الكونغو الديمقراطية
، في خطوة تعكس ارتباطه بعائلته وجذوره الأفريقية.
وكشف الصحافي الأفريقي إبراهيم ساني دارا عن المشروع العقاري الذي أنجزه اللاعب، والذي يتميّز بحجمه الكبير وتصميمه الشبيه بالمجمّعات السكنية، ما جعله أقرب في مظهره إلى برج سكني منه إلى منزل
عائلي تقليدي.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لاهتمام وان بيساكا بعائلته، إذ سبق أن اشترى منزلًا لوالديه خلال فترة لعبه مع مانشستر يونايتد
، قبل أن يقرّر هذه المرّة الاستثمار في موطنهما الأصلي.
ويُعرف المدافع البالغ 28 عامًا بارتباطه بجمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم ولادته في إنجلترا، حيث سبق له زيارة البلاد والمساهمة في مشاريع تهدف إلى تطوير كرة القدم
وإتاحة فرص التدريب أمام الأطفال والشباب.
وكان وان بيساكا قد بدأ مسيرته الاحترافية مع كريستال بالاس، قبل انتقاله إلى مانشستر
يونايتد، ثم انضمامه إلى وست هام عام 2024.