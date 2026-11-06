فيديو - وان بيساكا يبني قصرًا ضخمًا لوالديه في الكونغو

❤️🇨🇩 Aaron Wan-Bissaka has built a massive family home for his parents in Kinshasa, the capital of DR Congo. It's huge, it looks like a tower block. Great to see him giving back to the people who raised him. 👏 https://t.co/qaHAcv9TwK — Football ⚽ (@Footballtweet) November 5, 2026

قدّم الدولي الكونغولي آرون وان بيساكا، مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي، هدية استثنائية لوالديه، بعدما بنى لهما منزلًا ضخمًا متعدد الطوابق في كينشاسا، عاصمة الكونغو ، في خطوة تعكس ارتباطه بعائلته وجذوره الأفريقية.وكشف الصحافي الأفريقي إبراهيم ساني دارا عن المشروع العقاري الذي أنجزه اللاعب، والذي يتميّز بحجمه الكبير وتصميمه الشبيه بالمجمّعات السكنية، ما جعله أقرب في مظهره إلى برج سكني منه إلى عائلي تقليدي.وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لاهتمام وان بيساكا بعائلته، إذ سبق أن اشترى منزلًا لوالديه خلال فترة لعبه مع ، قبل أن يقرّر هذه المرّة الاستثمار في موطنهما الأصلي.ويُعرف المدافع البالغ 28 عامًا بارتباطه بجمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم ولادته في إنجلترا، حيث سبق له زيارة البلاد والمساهمة في مشاريع تهدف إلى تطوير وإتاحة فرص التدريب أمام الأطفال والشباب.وكان وان بيساكا قد بدأ مسيرته الاحترافية مع كريستال بالاس، قبل انتقاله إلى يونايتد، ثم انضمامه إلى وست هام عام 2024.