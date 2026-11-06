فيديو - سجّلت هدفًا غريبًا برأسها وسقطت أرضًا متألّمة

North Carolina goalkeeper Peyton Trayer boots the ball directly into the of Louisville's McKalie Ball, and it deflects into the net to tie the game Ball required assistance leaving the field #GoCards #TarHeels https://t.co/DzZNLnBHVj — Carter Lowe (@carterl0we) November 6, 2026

في واقعة غريبة بكرة القدم الأميركية للسيدات، سجّلت اللاعبة مكالي بول، مهاجمة لويفيل، هدفًا غير متوقّع أمام نورث كارولاينا، بعدما اصطدمت كرة قويّة سدّدتها حارسة الفريق المنافس برأسها، وارتدّت مباشرة إلى الشباك، بينما سقطت اللاعبة أرضًا من شدّة الضربة.ووقعت الحادثة في الدقيقة الثالثة والسبعين، عندما حاولت الحارسة تراير إبعاد من منطقة الجزاء، إلّا أنّ تسديدتها اصطدمت بقوّة برأس بول، التي كانت تقف أمامها، قبل أن ترتفع الكرة وتتجاوز الحارسة وتستقرّ داخل المرمى.ولم تتمكّن المهاجمة من الاحتفال بهدفها، إذ سقطت فورًا على أرض الملعب متألّمة، بينما توجّهت زميلاتها إليها للاطمئنان على حالتها، وسط تدخّل الطاقم الطبّي لمساعدتها.واضطر الجهاز الفنيّ للويفيل إلى استبدال اللاعبة بعد الحادثة، بعدما غادرت الملعب بمساعدة أفراد الطاقم، من دون تفاصيل إصابتها أو مدّة غيابها المحتملة.وجاء الهدف ليمنح لويفيل التعادل المؤقت بهدفين لكل فريق، قبل أن تستعيد نورث كارولاينا التقدّم وتحسم المواجهة (3-2).