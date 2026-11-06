أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

نجلا كاسياس يغادران ريال مدريد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجلا كاسياس يغادران ريال مدريد
A-
A+

رياضة

2026-11-06 | 18:21
نجلا كاسياس يغادران ريال مدريد

قرّر مارتين ولوكاس، نجلا أسطورة حراسة المرمى الإسبانية إيكر كاسياس والصحافية سارا كاربونيرو، مغادرة أكاديمية ريال مدريد والانضمام إلى ليغانيس

قرّر مارتين ولوكاس، نجلا أسطورة حراسة المرمى الإسبانية إيكر كاسياس والصحافية سارا كاربونيرو، مغادرة أكاديمية ريال مدريد والانضمام إلى ليغانيس، في خطوة تهدف إلى مواصلة تطوّرهما الكروي بعيدًا عن النادي الذي صنع فيه والدهما تاريخه.
اتخذ الشقيقان، البالغان 12 و10 أعوام على التوالي، القرار بالتشاور مع عائلتهما، بعد قضائهما نحو عامين في أكاديمية النادي الملكي المعروفة باسم "لا فابريكا".
ويسير الشقيقان على خطى والدهما، إذ يلعب كلاهما في مركز حراسة المرمى، بعدما بدآ مسيرتهما في نادي بوزويلو قبل الانتقال إلى ريال مدريد.
وكان مارتين قد لفت الأنظار بمشاركته في بطولة العالم تحت 12 عامًا بمدينة برونيتي، بينما تألّق شقيقه الأصغر لوكاس خلال مواجهة أمام برشلونة، بعدما تصدّى لعدّة ركلات ترجيح.
وبحسب صحيفة "آس"، واجه مارتين منافسة قوية داخل فئته العمريّة، فيما ساهم استبعاده من قائمة ريال مدريد المشاركة في بطولة حديثة بمدينة أورلاندو في اتخاذ قرار الرحيل.
ويأتي انتقال الشقيقين إلى ليغانيس بحثًا عن فرص أفضل للتطوّر واكتساب الخبرة، بعد تجربة قصيرة في النادي الذي خاض والدهما بقميصه 725 مباراة رسميّة، وأصبح أحد أبرز حرّاس المرمى في تاريخه.
 

مقالات ذات صلة

ريال مدريد يطالب عمالقة إنجلترا بدفع ثمن فشل السوبر ليغ
2026-10-20

ريال مدريد يطالب عمالقة إنجلترا بدفع ثمن فشل السوبر ليغ

إشبيلية يفتح النار على الليغا بسبب ريال مدريد
2026-10-20

إشبيلية يفتح النار على الليغا بسبب ريال مدريد

سباعية برشلونة تختفي من قناة ريال مدريد
2026-10-05

سباعية برشلونة تختفي من قناة ريال مدريد

ريال مدريد يطالب بتجريد برشلونة من ألقابه
2026-10-01

ريال مدريد يطالب بتجريد برشلونة من ألقابه

نجلا كاسياس يغادران ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

إيكر كاسياس

ليغانيس

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - سجّلت هدفًا غريبًا برأسها وسقطت أرضًا متألّمة
فيديو - وان بيساكا يبني قصرًا ضخمًا لوالديه في الكونغو

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - سجّلت في سلّتها بالخطأ قبل ثوانٍ من النهاية
18:29

فيديو - سجّلت في سلّتها بالخطأ قبل ثوانٍ من النهاية

اندفعت نحو السلّة وسجّلت نقطتين، قبل أن تكتشف أنها وضعت الكرة في سلّة فريقها

18:29

فيديو - سجّلت في سلّتها بالخطأ قبل ثوانٍ من النهاية

اندفعت نحو السلّة وسجّلت نقطتين، قبل أن تكتشف أنها وضعت الكرة في سلّة فريقها

فيديو - جماهير بشكتاش تشتبك مع الشرطة في اسكتلندا
18:26

فيديو - جماهير بشكتاش تشتبك مع الشرطة في اسكتلندا

اندلعت اشتباكات بين جماهير بشكتاش التركي وعناصر الشرطة الإسكتلندية داخل ملعب سلتيك بارك

18:26

فيديو - جماهير بشكتاش تشتبك مع الشرطة في اسكتلندا

اندلعت اشتباكات بين جماهير بشكتاش التركي وعناصر الشرطة الإسكتلندية داخل ملعب سلتيك بارك

فيديو - سجّلت هدفًا غريبًا برأسها وسقطت أرضًا متألّمة
18:24

فيديو - سجّلت هدفًا غريبًا برأسها وسقطت أرضًا متألّمة

اصطدمت كرة قويّة سدّدتها حارسة الفريق المنافس برأسها، وارتدّت مباشرة إلى الشباك

18:24

فيديو - سجّلت هدفًا غريبًا برأسها وسقطت أرضًا متألّمة

اصطدمت كرة قويّة سدّدتها حارسة الفريق المنافس برأسها، وارتدّت مباشرة إلى الشباك

اخترنا لكم
فيديو - سجّلت في سلّتها بالخطأ قبل ثوانٍ من النهاية
18:29
فيديو - جماهير بشكتاش تشتبك مع الشرطة في اسكتلندا
18:26
فيديو - سجّلت هدفًا غريبًا برأسها وسقطت أرضًا متألّمة
18:24
فيديو - وان بيساكا يبني قصرًا ضخمًا لوالديه في الكونغو
2026-11-05

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026