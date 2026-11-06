نجلا كاسياس يغادران ريال مدريد

قرّر مارتين ولوكاس، نجلا أسطورة حراسة المرمى إيكر كاسياس والصحافية سارا كاربونيرو، مغادرة والانضمام إلى ليغانيس، في خطوة تهدف إلى مواصلة تطوّرهما الكروي بعيدًا عن النادي الذي صنع فيه والدهما تاريخه.اتخذ الشقيقان، البالغان 12 و10 أعوام على التوالي، القرار بالتشاور مع عائلتهما، بعد قضائهما نحو عامين في أكاديمية النادي الملكي المعروفة "لا فابريكا".ويسير الشقيقان على خطى والدهما، إذ يلعب كلاهما في مركز حراسة المرمى، بعدما بدآ مسيرتهما في نادي بوزويلو قبل الانتقال إلى .وكان مارتين قد لفت الأنظار بمشاركته في تحت 12 عامًا بمدينة برونيتي، بينما تألّق شقيقه الأصغر لوكاس خلال مواجهة أمام ، بعدما تصدّى لعدّة ركلات ترجيح.وبحسب صحيفة "آس"، واجه مارتين منافسة قوية داخل فئته العمريّة، فيما ساهم استبعاده من قائمة ريال مدريد المشاركة في بطولة حديثة بمدينة في اتخاذ قرار الرحيل.ويأتي انتقال الشقيقين إلى ليغانيس بحثًا عن فرص أفضل للتطوّر واكتساب الخبرة، بعد تجربة قصيرة في النادي الذي خاض والدهما بقميصه 725 مباراة رسميّة، وأصبح أحد أبرز حرّاس المرمى في تاريخه.