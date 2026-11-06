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فيديو - جماهير بشكتاش تشتبك مع الشرطة في اسكتلندا

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فيديو - جماهير بشكتاش تشتبك مع الشرطة في اسكتلندا
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رياضة

2026-11-06 | 18:26
فيديو - جماهير بشكتاش تشتبك مع الشرطة في اسكتلندا

اندلعت اشتباكات بين جماهير بشكتاش التركي وعناصر الشرطة الإسكتلندية داخل ملعب سلتيك بارك

اندلعت اشتباكات بين جماهير بشكتاش التركي وعناصر الشرطة الإسكتلندية داخل ملعب سلتيك بارك، خلال زيارة الفريق إلى غلاسكو لمواجهة سلتيك في الدوري الأوروبي، الخميس، في مباراة انتهت بفوز الفريق الإسكتلندي (3-2)، وتخلّلتها مواجهات بالأيدي وتدافع بين المشجعين وقوّات الأمن.
وظهر عناصر الشرطة وهم يحاولون السيطرة على حالة الفوضى أمام المدرّج المخصّص للجماهير التركيّة، بينما دفع بعض المشجّعين أفراد الأمن وألقوا أجسامًا من المدرّجات، ما استدعى تعزيز الوجود الشرطي في المنطقة.
وكان نحو 2700 مشجع لبشكتاش قد حضروا المباراة، بعدما نظّموا مسيرة جماعيّة باتّجاه الملعب تحت مرافقة أمنيّة، وسط إجراءات مشدّدة فرضتها السلطات الإسكتلندية، وقد وقعت توتّرات مرتبطة برفع أعلام اعتبرها بعض الحاضرين استفزازية.
وسبقت المباراة اضطرابات في أحد شوارع غلاسكو، حيث تعرّض شرطيّان لاعتداء خلال التعامل مع مجموعة من الأشخاص، قبل أن تؤكد السلطات عدم حاجتهما إلى علاج طبي.
ورغم المواجهات داخل المدرجات، أكدت الشرطة الإسكتلندية أن المباراة مرّت من دون حوادث خطيرة، في ظل انتشار أمني واسع لمواكبة الجماهير والسيطرة على أي اضطرابات محتملة.

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