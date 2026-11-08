فيديو - نجم ألماني سابق يستقدم 55 طبيبًا وممرضًا لإنقاذ أطفال غانا

نظّم الدولي الألماني السابق جيرالد أسامواه مبادرة إنسانية جديدة
في موطنه الأصلي غانا، بعدما استقدم 55 من أفراد الطواقم الطبية من ألمانيا
، لإجراء عمليات جراحية مجانية للأطفال الذين يعانون أمراضًا وتشوهات خلقية في القلب.
وتُنفّذ المبادرة من خلال مؤسّسة جيرالد أسامواه، بالتعاون مع مستشفى كورلي بو التعليمي في العاصمة
أكرا، حيث يشارك الأطبّاء والممرّضون المتطوّعون في تقديم العلاج للأطفال، ضمن برنامج طبي يستمر حتى 14 تشرين الثاني – نوفمبر الحالي.
وتحمل المبادرة أهمّيّة شخصيّة بالنسبة إلى اللاعب السابق، الذي واجه مشكلة صحّيّة في القلب عام 1998، خلال مسيرته مع هانوفر الألماني، قبل أن يتعافى ويعود إلى الملاعب، ويتعهّد بمساعدة الأطفال الذين يمرّون بتجارب مماثلة.
وأكّد أسامواه أن ما يهمّه ليس حجم الأموال التي تُنفق، بل رؤية الأطفال يتعافون ويبتسمون ويعودون إلى حياتهم الطبيعيّة بعد العمليّات الجراحيّة.
ويسعى لاعب شالكه السابق إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل مدينة كوماسي ومناطق أخرى من غانا، بعد نجاح برامج طبّيّة سابقة ساعدت عشرات الأطفال.
ومثّل أسامواه المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم
عامَي 2002 و2006، قبل أن يواصل نشاطه الإنساني عبر مؤسّسته الخيرية.