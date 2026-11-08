أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - نجم ألماني سابق يستقدم 55 طبيبًا وممرضًا لإنقاذ أطفال غانا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - نجم ألماني سابق يستقدم 55 طبيبًا وممرضًا لإنقاذ أطفال غانا
A-
A+

رياضة

2026-11-08 | 05:49
فيديو - نجم ألماني سابق يستقدم 55 طبيبًا وممرضًا لإنقاذ أطفال غانا

نظّم الدولي الألماني السابق جيرالد أسامواه مبادرة إنسانية جديدة في موطنه الأصلي غانا

نظّم الدولي الألماني السابق جيرالد أسامواه مبادرة إنسانية جديدة في موطنه الأصلي غانا، بعدما استقدم 55 من أفراد الطواقم الطبية من ألمانيا، لإجراء عمليات جراحية مجانية للأطفال الذين يعانون أمراضًا وتشوهات خلقية في القلب.
وتُنفّذ المبادرة من خلال مؤسّسة جيرالد أسامواه، بالتعاون مع مستشفى كورلي بو التعليمي في العاصمة أكرا، حيث يشارك الأطبّاء والممرّضون المتطوّعون في تقديم العلاج للأطفال، ضمن برنامج طبي يستمر حتى 14 تشرين الثاني – نوفمبر الحالي.
وتحمل المبادرة أهمّيّة شخصيّة بالنسبة إلى اللاعب السابق، الذي واجه مشكلة صحّيّة في القلب عام 1998، خلال مسيرته مع هانوفر الألماني، قبل أن يتعافى ويعود إلى الملاعب، ويتعهّد بمساعدة الأطفال الذين يمرّون بتجارب مماثلة.
وأكّد أسامواه أن ما يهمّه ليس حجم الأموال التي تُنفق، بل رؤية الأطفال يتعافون ويبتسمون ويعودون إلى حياتهم الطبيعيّة بعد العمليّات الجراحيّة.
ويسعى لاعب شالكه السابق إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل مدينة كوماسي ومناطق أخرى من غانا، بعد نجاح برامج طبّيّة سابقة ساعدت عشرات الأطفال.
ومثّل أسامواه المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم عامَي 2002 و2006، قبل أن يواصل نشاطه الإنساني عبر مؤسّسته الخيرية. 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - سرقة ذكريات لا تُعوّض من نجم بوكا السابق
2026-10-11

فيديو - سرقة ذكريات لا تُعوّض من نجم بوكا السابق

ساعات حاسمة لإنقاذ الطفل الجزائري أيوب
2026-09-05
Play

ساعات حاسمة لإنقاذ الطفل الجزائري أيوب

الشرطة تبحث عن نجم سابق في الدوري الإنجليزي
2026-08-26

الشرطة تبحث عن نجم سابق في الدوري الإنجليزي

الجزائر تسابق الزمن لإنقاذ الطــ ــفل أيوب بعد سقوطه في بئر بعمق 80 متراً
2026-09-04

الجزائر تسابق الزمن لإنقاذ الطــ ــفل أيوب بعد سقوطه في بئر بعمق 80 متراً

فيديو - نجم ألماني سابق يستقدم 55 طبيبًا وممرضًا لإنقاذ أطفال غانا

رياضة

كرة القدم

غانا

جيرالد أسامواه

العودة الى الأعلى
Aljadeed
توقيف رجل يدّعي أنه ابن ليبرون جيمس
فيديو - بعد ثلاثة أعوام.. سيلفا يعود ويسجّل

اقرأ ايضا في رياضة

تينيريفي يتكفّل بابنة لاعبه الراحل حتى الـ18
06:12

تينيريفي يتكفّل بابنة لاعبه الراحل حتى الـ18

أعلن نادي تينيريفي الإسباني التزامه بتقديم الدعم المالي لابنة مهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل، حتى بلوغها الثامنة عشرة

06:12

تينيريفي يتكفّل بابنة لاعبه الراحل حتى الـ18

أعلن نادي تينيريفي الإسباني التزامه بتقديم الدعم المالي لابنة مهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل، حتى بلوغها الثامنة عشرة

توقيف رجل يدّعي أنه ابن ليبرون جيمس
06:03

توقيف رجل يدّعي أنه ابن ليبرون جيمس

أوقفت شرطة لوس أنجلوس رجلًا للاشتباه بملاحقة نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس

06:03

توقيف رجل يدّعي أنه ابن ليبرون جيمس

أوقفت شرطة لوس أنجلوس رجلًا للاشتباه بملاحقة نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس

فيديو - بعد ثلاثة أعوام.. سيلفا يعود ويسجّل
05:37

فيديو - بعد ثلاثة أعوام.. سيلفا يعود ويسجّل

سجّل هدفًا في أوّل ظهور رسمي له مع فريق سوبريم شا تين في هونغ كونغ

05:37

فيديو - بعد ثلاثة أعوام.. سيلفا يعود ويسجّل

سجّل هدفًا في أوّل ظهور رسمي له مع فريق سوبريم شا تين في هونغ كونغ

اخترنا لكم
تينيريفي يتكفّل بابنة لاعبه الراحل حتى الـ18
06:12
توقيف رجل يدّعي أنه ابن ليبرون جيمس
06:03
فيديو - بعد ثلاثة أعوام.. سيلفا يعود ويسجّل
05:37
اتهامات لبيلينغهام وروديغر بالاعتداء على الأمن في ميستايا
18:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026