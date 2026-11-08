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فيديو - بعد ثلاثة أعوام.. سيلفا يعود ويسجّل

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فيديو - بعد ثلاثة أعوام.. سيلفا يعود ويسجّل
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رياضة

2026-11-08 | 05:37
فيديو - بعد ثلاثة أعوام.. سيلفا يعود ويسجّل

سجّل هدفًا في أوّل ظهور رسمي له مع فريق سوبريم شا تين في هونغ كونغ

عاد النجم الإسباني دافيد سيلفا إلى الملاعب بعد أكثر من ثلاثة أعوام على اعتزاله، وسجّل هدفًا في أوّل ظهور رسمي له مع فريق سوبريم شا تين في هونغ كونغ، أمس السبت، رغم بلوغه الأربعين من عمره.
وخاض لاعب مانشستر سيتي السابق المباراة أساسيًا أمام هونغ كونغ رينجرز، ضمن منافسات الدوري المحلّي، ونجح في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 56، قبل أن يدرك الفريق المنافس التعادل بعد نحو عشر دقائق، لتنتهي المواجهة (1-1).
وشارك سيلفا لمدة 84 دقيقة، وخرج وسط تصفيق الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب كاي تاك، في لقاء حضره نحو 4600 متفرج، قبل أن يُختار أفضل لاعب في المباراة، رغم اكتفاء فريقه بنقطة واحدة.
وكان الدولي الإسباني السابق قد أعلن اعتزاله في تموز - يوليو 2023 إثر إصابة خطيرة في الرباط الصليبي أثناء فترة الإعداد مع ريال سوسيداد، بعدما أمضى عشرة مواسم مع مانشستر سيتي وحصد معه أربعة ألقاب للدوري الإنجليزي.
وانضم سيلفا إلى شا تين بموجب اتفاق قصير لخوض مباراة واحدة، لكنّه لم يستبعد تكرار التجربة، مؤكدًا أنّه لا يغلق الباب أمام العودة مجددًا. وكان قد تُوّج مع منتخب إسبانيا بكأس العالم عام 2010 وبطولتي أوروبا عامَي 2008 و2012. 
 
 

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