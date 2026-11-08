فيديو - بعد ثلاثة أعوام.. سيلفا يعود ويسجّل

🇪🇸🇭🇰 A los 40 años, David Silva volvió al fútbol... En Hong Kong! Y de paso hizo un gol con el Sha Tin FC, su nuevo equipo. https://t.co/Z0HaeeV2TE — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) November 7, 2026

عاد النجم الإسباني دافيد سيلفا إلى الملاعب بعد أكثر من ثلاثة أعوام على اعتزاله، وسجّل هدفًا في أوّل ظهور رسمي له مع فريق سوبريم شا تين في هونغ كونغ، أمس السبت، رغم بلوغه الأربعين من عمره.وخاض لاعب السابق المباراة أساسيًا أمام هونغ كونغ رينجرز، ضمن منافسات الدوري المحلّي، ونجح في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 56، قبل أن يدرك الفريق المنافس التعادل بعد نحو عشر دقائق، لتنتهي المواجهة (1-1).وشارك سيلفا لمدة 84 دقيقة، وخرج وسط تصفيق الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب كاي تاك، في لقاء حضره نحو 4600 متفرج، قبل أن يُختار أفضل لاعب في المباراة، رغم اكتفاء فريقه بنقطة واحدة.وكان الدولي الإسباني السابق قد أعلن اعتزاله في - يوليو 2023 إثر إصابة خطيرة في الصليبي أثناء فترة الإعداد مع سوسيداد، بعدما أمضى عشرة مواسم مع سيتي وحصد معه أربعة ألقاب للدوري الإنجليزي.وانضم سيلفا إلى شا تين بموجب اتفاق قصير لخوض مباراة واحدة، لكنّه لم يستبعد تكرار التجربة، مؤكدًا أنّه لا يغلق الباب أمام العودة مجددًا. وكان قد تُوّج مع منتخب بكأس عام 2010 وبطولتي عامَي 2008 و2012.