فيديو – حارس يترك مرماه ويسجّل ركلة حرّة مذهلة

خطف حارس مرمى نومانسيا الإسباني إيفان مارتينيز
الأنظار، بعدما ترك مرماه وتقدّم لتنفيذ ركلة حرّة مباشرة، حوّلها إلى هدف رائع خلال مواجهة بويرتويانو، أمس الأحد، في الجولة العاشرة من دوري
الدرجة الرابعة الإسباني.
وجاءت اللقطة في الدقيقة 44، عندما حصل نومانسيا على ركلة حرّة بالقرب من منطقة جزاء منافسه، وكان متقدّمًا بهدف سجّله سيزار مورينو.
وعلى غير المتوقع، غادر مارتينيز منطقة مرماه وتوجّه إلى الطرف الآخر من الملعب، ليتولّى تنفيذ الركلة بنفسه، قبل أن يسدّد الكرة
فوق الحائط البشري
، فارتطمت بالعارضة واستقرّت داخل الشباك، معلنةً الهدف الثاني لفريقه.
وأشعلت التسديدة مدرّجات ملعب |لوس باخاريتوس"، فيما اندفع زملاء الحارس للاحتفال معه، بعدما أظهر مهارة استثنائية في تنفيذ الكرات الثابتة، رغم أن مهمّته الأساسية تتمثّل في حماية المرمى.
ولم يتوقّف تفوّق نومانسيا عند هذا الحدّ، إذ أضاف أربعة أهداف خلال الشوط الثاني، لينهي المواجهة بفوز كبير (6-0).
وأشاد النادي في تقريره الرسمي بأداء مارتينيز، معتبرًا إياه أبرز نجوم المباراة، بعدما قدّم لقطة استثنائية أعادت إلى الأذهان حراسًا اشتهروا بتسجيل الأهداف، على غرار الباراغوياني خوسيه لويس
تشيلافيرت والبرازيلي روجيريو سيني.