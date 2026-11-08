فيديو – حارس يترك مرماه ويسجّل ركلة حرّة مذهلة

😱 ¡Es una absoluta barbaridad! 💥 Ojo al golazo de Iván Martínez, portero del @cdnumancia, de falta directa. 𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐍𝐎𝐂𝐇𝐄 𝐍𝐎𝐒 𝐕𝐄𝐌𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐂𝐔𝐀𝐓𝐑𝐎. https://t.co/EpCUfJBHIZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 8, 2026

خطف حارس مرمى نومانسيا الإسباني الأنظار، بعدما ترك مرماه وتقدّم لتنفيذ ركلة حرّة مباشرة، حوّلها إلى هدف رائع خلال مواجهة بويرتويانو، أمس الأحد، في الجولة العاشرة من الدرجة الرابعة الإسباني.وجاءت اللقطة في الدقيقة 44، عندما حصل نومانسيا على ركلة حرّة بالقرب من منطقة جزاء منافسه، وكان متقدّمًا بهدف سجّله سيزار مورينو.وعلى غير المتوقع، غادر مارتينيز منطقة مرماه وتوجّه إلى الطرف الآخر من الملعب، ليتولّى تنفيذ الركلة بنفسه، قبل أن يسدّد فوق الحائط ، فارتطمت بالعارضة واستقرّت داخل الشباك، معلنةً الهدف الثاني لفريقه.وأشعلت التسديدة مدرّجات ملعب |لوس باخاريتوس"، فيما اندفع زملاء الحارس للاحتفال معه، بعدما أظهر مهارة استثنائية في تنفيذ الكرات الثابتة، رغم أن مهمّته الأساسية تتمثّل في حماية المرمى.ولم يتوقّف تفوّق نومانسيا عند هذا الحدّ، إذ أضاف أربعة أهداف خلال الشوط الثاني، لينهي المواجهة بفوز كبير (6-0).وأشاد النادي في تقريره الرسمي بأداء مارتينيز، معتبرًا إياه أبرز نجوم المباراة، بعدما قدّم لقطة استثنائية أعادت إلى الأذهان حراسًا اشتهروا بتسجيل الأهداف، على غرار الباراغوياني تشيلافيرت والبرازيلي روجيريو سيني.