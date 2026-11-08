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انهيار مدرّج يوقف مباراة في النرويج

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انهيار مدرّج يوقف مباراة في النرويج
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رياضة

2026-11-08 | 18:45
انهيار مدرّج يوقف مباراة في النرويج

توقّفت مباراة ترومسو وبودو غليمت، ضمن الدوري النرويجي لكرة القدم، بعدما انهار جزء من أرضية المدرّج

توقّفت مباراة ترومسو وبودو غليمت، ضمن الدوري النرويجي لكرة القدم، بعدما انهار جزء من أرضية المدرّج المخصّص لجماهير الفريق الضيف، ما أدّى إلى سقوط عدد من المشجعين وإصابة أحدهم، في حادثة أثارت القلق داخل ملعب "رومسا أرينا".
ووقعت الحادثة في الدقيقة 41 من الشوط الأوّل، بينما كانت الجماهير تقفز وتردّد هتافات تشجيعية، قبل أن تنكسر أرضيّة المدرّج ويسقط مشجّعون عبر الفتحة الناتجة عنها.
وأكّد المسؤول الإعلامي في بودو غليمت، سيمين بيدرسن، أنّ عدد الذين سقطوا قد يصل إلى خمسة أشخاص، فيما أفادت تقارير محلية بتلقّي أربعة مشجعين رعاية طبية، ونقل أحدهم إلى المستشفى.
وانتبه حارس بودو غليمت، نيكيتا خايكين، إلى ما حصل خلف مرماه، فنبّه الحكم الذي أوقف اللقاء، قبل إخلاء المدرّج المتضرّر ونقل الجماهير إلى أماكن أخرى، بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية.
وأعلنت الشرطة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، بينما اعتذر نادي ترومسو للمشجّع المصاب، الذي تعرّض لكسر في منطقة الأضلاع إثر سقوطه من ارتفاع عدّة أمتار.
واستُكملت المباراة بعد التوقّف، وانتهت بفوز بودو غليمت (2-0)، سجّلهما أولا برينهيلدسن، في مواجهة طغت عليها حادثة المدرّج.
 

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رياضة

كرة القدم

بودو غليمت

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