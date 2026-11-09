حيدر يجدّد دعمه لإنفانتينو... ورئيس "فيفا": لبنان هو بيتي

افتتاح ملعب "فيفا أرينا" في شانيه بقضاء عاليه ضمن مشاريع "الفيفا" لتطوير البنية التحتية الرياضية

افتتح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ملعب "فيفا أرينا" في بلدة شانيه بقضاء عاليه في جبل ، في خطوة تعكس التزام الاتحاد الدولي بدعم كرة القدم وتطوير بنيتها التحتية، وتوسيع فرص ممارسة اللعبة أمام الأطفال في مختلف المناطق اللبنانية.

وجرى حفل الافتتاح بحضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، والأمين العام للاتحاد جهاد الشحف، ورئيس بلدية شانيه نعمان أبي المنى، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني، إلى جانب شخصيات وفعاليات محلية وتربوية وأهالي البلدة.

وفي كلمته خلال الحفل، رحّب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر برئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو والحضور، معرباً عن سعادته بافتتاح الملعب الجديد، ومؤكداً أن هذه المناسبة تضاف إلى سلسلة من المشاريع والإنجازات التي تحققت في لبنان بدعم من "فيفا" على مدى السنوات الماضية.

وقال حيدر إن الاتحاد الدولي لعب دوراً مهماً في مساندة كرة القدم اللبنانية، من خلال البرامج والمشاريع الهادفة إلى تطوير اللعبة، إلى جانب المساعدات التي قدمها لإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي نجتمع فيها للاحتفال بإنجاز يدعمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد كان للفيفا على مر السنوات دور مهم في دعم كرة القدم اللبنانية من خلال البرامج والمشاريع الهادفة إلى تطوير اللعبة والمساعدات لتأهيل البنية التحتية لكرة القدم في مختلف أنحاء لبنان".

وشدد حيدر على أن افتتاح ملعب شانيه يحمل أهمية خاصة، نظراً إلى ارتباطه المباشر بالمجتمع المحلي وحياة الأطفال، قائلاً: "لكن لقاءنا مختلف تماماً، فنحن نحتفل بمشروع يصل مباشرة إلى مجتمعاتنا، والأهم من ذلك إلى حياة أطفالنا".

وأوضح أن الملعب لن يكون مخصصاً لأبناء شانيه وحدهم، بل سيستفيد منه أيضاً أبناء القرى المجاورة، ما يمنح مئات الأولاد والفتيات فرصة ممارسة كرة القدم والاستمتاع بها، ويسهم في توفير مساحة رياضية واجتماعية تجمع أطفال المنطقة.

وكشف أن المشروع لا يقتصر على بلدة شانيه، إذ يجري العمل على تنفيذ مشاريع مماثلة في قرى لبنانية أخرى، ضمن رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم الهادفة إلى جعل اللعبة متاحة أمام الجميع، بغض النظر عن أماكن إقامتهم أو ظروفهم.

وأكد حيدر أن أهمية كرة القدم لا تقتصر على النتائج والألقاب، بل تتجاوزها إلى دورها الاجتماعي والإنساني، وقال: "كرة القدم أكثر بكثير من مجرد منافسة، فهي ليست فقط انتصارات وكؤوساً وألقاباً، بل هي متعة وصداقة ووسيلة لجمع الناس جميعاً".

وتطرق رئيس الاتحاد اللبناني إلى الدعم المتواصل الذي يقدّمه "فيفا" لتطوير المنشآت الرياضية في لبنان، مشيراً إلى مساهمته السابقة في تأهيل عدد من الملاعب، وإلى التحضيرات الجارية لتنفيذ مشروع جديد من شأنه أن يشكل إضافة مهمة للبنية التحتية الكروية اللبنانية.

وفي هذا السياق، كشف حيدر أن وفداً من الاتحاد اللبناني لكرة القدم، ضم الأمين العام جهاد الشحف، ورافقه ممثل عن رئيس الجمهورية، زار المغرب أخيراً للاطلاع على منشأة مماثلة لتلك التي يعتزم الاتحاد الدولي إنشاءها في لبنان.

وأوضح أن المشروع المدعوم من "فيفا" بلغ المراحل من الدراسات، تمهيداً للبدء بتنفيذه، على أن يضم ملعباً لكرة القدم ومركزاً للتدريب ومقراً للاتحاد اللبناني لكرة القدم.

ومن شأن المشروع، عند إنجازه، أن يوفر منشأة متكاملة تخدم المنتخبات الوطنية والأنشطة التدريبية والإدارية للاتحاد، وتعزز قدرته على تطوير اللعبة وفق متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب حيدر عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم للبنان، موجهاً الشكر بصورة خاصة إلى رئيسه جياني إنفانتينو على اهتمامه المتواصل بكرة القدم اللبنانية، كما شكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على دعمه المستمر للاتحاد اللبناني.

وفي موقف لافت خلال كلمته، توجه حيدر إلى إنفانتينو باللغة الإنجليزية، مجدداً دعم الاتحاد اللبناني لرئيس «فيفا»، وقال: «أغتنم هذه الفرصة لأعلن أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم يقف إلى جانبكم، سيدي الرئيس، ويدعمكم».

واختتم حيدر كلمته بتهنئة أهالي شانيه بافتتاح الملعب، معرباً عن تطلعه إلى تكرار هذه المناسبة في مناطق لبنانية أخرى، من خلال افتتاح المزيد من الملاعب التي تتيح للأطفال والشباب ممارسة كرة القدم وتساهم في تعزيز حضور اللعبة في المجتمعات المحلية.

من جهته، عبّر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن محبته للبنان واعتزازه بالعلاقة التي تجمع "فيفا" بالاتحاد اللبناني لكرة القدم، مؤكداً استمرار دعمه للمشاريع الهادفة إلى تطوير اللعبة في البلاد.

وتوجه إنفانتينو إلى الحضور برسالة حملت الكثير من العاطفة والتفاؤل، قائلاً: "اعتمدوا عليّ دائماً. شكراً لكم على دعمكم للاتحاد اللبناني لكرة القدم، وللبنان، ولهذا الجميل الذي أحمله بين ذراعيّ. إنه أجمل علم في ، واسمحوا لي أن أضيف ذلك".

وأكد رئيس «فيفا» أن التعاون مع الاتحاد اللبناني لن يتوقف عند افتتاح ملعب شانيه، بل سيتواصل من خلال المزيد من المبادرات والمشاريع، مشدداً على طموحه في تعزيز حضور لبنان على الساحة الكروية الدولية.

واستهل كلمته قائلا باللغة : "صباح الخير لبنان، صباح الخير شانيه.. أنا "مبسوط".

وأكمل " أنا سعيد لأنني موجود هنا وكما تعلمون لبنان هو بيتي ".

وقال: "ومعاً، معاً، سنقوم بالكثير والكثير من الأمور. سنجعل لبنان يتألق على خريطة كرة القدم العالمية، وعلى الخريطة العالمية".

وحملت كلمات إنفانتينو رسالة دعم واضحة لكرة القدم اللبنانية، في ظل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، ولا سيما بين الأطفال الذين يشكلون محور مشروع "فيفا أرينا".

واختتم إنفانتينو كلمته بتوجيه الشكر إلى الحضور، داعياً الجميع إلى الاستمتاع باليوم وبالملعب الجديد، ومؤكداً أن المزيد من المشاريع والمبادرات سيأتي في المرحلة المقبلة، وقال: "شكراً جزيلاً لكم. استمتعوا بيومكم، واستمتعوا بملعب فيفا أرينا، وهناك المزيد في المستقبل. شكراً".

وحظي إنفانتينو لدى وصوله إلى شانيه باستقبال على وقع الزفة اللبنانية التقليدية والعروض الفولكلورية، التي عكست التراث المحلي وأضفت طابعاً احتفالياً على المناسبة، وسط ترحيب من أبناء المنطقة والأطفال المشاركين في الحفل.

وشهد الافتتاح إقامة نشاط كروي شارك فيه أطفال من مدارس المنطقة، في تجسيد للهدف الأساسي من مشروع «فيفا أرينا»، المتمثل في إتاحة الفرصة أمام الأجيال الناشئة لممارسة كرة القدم ضمن بيئة آمنة ومناسبة، وتعزيز قيم المشاركة والصداقة والتعاون بين الأطفال من مختلف القرى.

كما أطلق إنفانتينو حمامة بيضاء رمزاً للسلام، في لفتة حملت دلالات إنسانية تتجاوز حدود الرياضة، وتعكس جوهر الرسالة التي يسعى الاتحاد الدولي إلى ترسيخها من خلال شعاره «كرة القدم توحّد العالم». وجاءت هذه المبادرة لتؤكد أن كرة القدم ليست مجرد منافسة على أرض الملعب، بل وسيلة للتقارب بين الشعوب والمجتمعات ونشر قيم السلام والتسامح والوحدة.



وجرى خلال حفل الافتتاح تبادل الدروع والهدايا التذكارية، في لفتة عكست عمق العلاقات والتعاون بين الاتحادين الدولي واللبناني لكرة القدم.



وسبق حفل افتتاح الملعب برنامج زيارات أجراه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، استهله بزيارة مكتب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر في مقر مجلس الجنوب، حيث جرى التباحث في عدد من الملفات المتعلقة بكرة القدم اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لدعم اللعبة وتطويرها في لبنان.



بعدها، توجّه إنفانتينو والوفد المرافق إلى بلدة شانيه، حيث زار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، بحضور عدد من الشخصيات والفاعليات الدينية والاجتماعية، وجرى خلال الزيارة تبادل الهدايا التذكارية، في لقاء سادته أجواء من الود والترحيب، قبل التوجّه إلى ملعب "فيفا أرينا" للمشاركة في حفل افتتاحه.