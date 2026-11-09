فيديو - فيران وسيمون يقودان تكريم دي ميغيل مع المنتخب

⚫️ Respetuoso minuto de silencio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en memoria del futbolista Jesús de Miguel. Todo nuestro cariño a sus familiares, amigos y allegados. Siempre en nuestro recuerdo. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/pCKDhyARS8 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 9, 2026

كرّم المنتخب الإسباني المهاجم الراحل خيسوس دي ميغيل، لاعب تينيريفي، في لفتة مؤثّرة سبقت حصّته التدريبيّة الأولى، أمس الاثنين، استعدادًا لمواجهتي التشيك وإنجلترا ضمن منافسات الأمم الأوروبية.وقاد التكريم مدرّب المنتخب لويس دي لا فوينتي، برفقة الحارس أوناي سيمون والمهاجم فيران توريس، إذ دخل الثلاثة إلى أرض الملعب حاملين باقة من الزهور وقميصًا للمنتخب الإسباني يحمل اسم دي ميغيل ورقمه 9، ووضعوهما داخل الدائرة المركزية.واصطفّ اللاعبون وأفراد الجهاز الفني حول الدائرة، ووقفوا دقيقة صمت حدادًا على المهاجم الراحل، قبل أن ينتهي التكريم بتصفيق حارّ من الحاضرين، بينهم مئات المشجّعين الذين تابعوا التدريب في مدينة لاس روزاس الرياضيّة بمدريد.وشارك في الوقفة أيضًا 13 لاعبًا من منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، بعدما انضمّوا إلى تدريبات المنتخب الأوّل.وكان دي ميغيل قد فارق الحياة، الثلاثاء الماضي، عن عمر 30 عامًا، متأثّرًا بإصابة خطيرة تعرّض لها إثر اصطدامه بحارس أندورا خيسوس أوونو خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.وسبق أن خصّص الإسباني لكرة القدم تكريمًا للاعب خلال مباريات نهاية الأسبوع، بمشاركة الأندية واللاعبين، تحت شعار "ستبقى دائمًا في ذاكرتنا".