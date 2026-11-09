مقتل والد لاعب سانتوس طعنًا في البرازيل

تلقّى البرازيلي روني، مهاجم ، صدمة عائلية بعد مقتل والده ماريجيرسون باربوسا كارنيرو، البالغ 72 عامًا، إثر تعرّضه للطعن بسكين في رقبته، الاثنين، بمدينة ألتا في ولاية بارا شمالي .وبحسب الشرطة البرازيلية، وقعت الجريمة بعد ظهر الاثنين، عندما تلقّت بلاغًا عن اعتداء امرأة على رجل بسكين، قبل أن تصل إلى المكان وتلقي القبض على المشتبه بها، البالغة 48 عامًا.وحاولت الطواقم الطبّيّة إنقاذ والد اللاعب ونقلته إلى مركز صحّي، لكنه فارق الحياة متأثّرًا بإصابته، فيما ضبطت الشرطة سكّينًا يُشتبه باستخدامه في الجريمة، وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابساتها ودوافعها.وأعلن السماح لروني بمغادرة الفريق والبقاء إلى جانب عائلته للمدّة التي يحتاجها، مؤكّدًا استعداده لتقديم المساعدة اللازمة.وفي لفتة إنسانية، وضع طائرته الخاصّة بتصرّف زميله، لمساعدته على السفر إلى ولاية بارا والالتحاق بأفراد أسرته.وأعرب روني عن حزنه العميق لفقدان والده، مؤكّدًا رغبته في الوقوف إلى جانب عائلته وتكريم ذكراه، فيما لم يُحدّد سانتوس موعدًا لعودته إلى التدريبات.