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مقتل والد لاعب سانتوس طعنًا في البرازيل

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مقتل والد لاعب سانتوس طعنًا في البرازيل
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رياضة

2026-11-09 | 18:33
مقتل والد لاعب سانتوس طعنًا في البرازيل

تلقّى البرازيلي روني، مهاجم سانتوس، صدمة عائلية بعد مقتل والده ماريجيرسون باربوسا كارنيرو

تلقّى البرازيلي روني، مهاجم سانتوس، صدمة عائلية بعد مقتل والده ماريجيرسون باربوسا كارنيرو، البالغ 72 عامًا، إثر تعرّضه للطعن بسكين في رقبته، الاثنين، بمدينة تيرا ألتا في ولاية بارا شمالي البرازيل.
وبحسب الشرطة البرازيلية، وقعت الجريمة بعد ظهر الاثنين، عندما تلقّت بلاغًا عن اعتداء امرأة على رجل بسكين، قبل أن تصل إلى المكان وتلقي القبض على المشتبه بها، البالغة 48 عامًا.
وحاولت الطواقم الطبّيّة إنقاذ والد اللاعب ونقلته إلى مركز صحّي، لكنه فارق الحياة متأثّرًا بإصابته، فيما ضبطت الشرطة سكّينًا يُشتبه باستخدامه في الجريمة، وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابساتها ودوافعها. 
وأعلن نادي سانتوس السماح لروني بمغادرة الفريق والبقاء إلى جانب عائلته للمدّة التي يحتاجها، مؤكّدًا استعداده لتقديم المساعدة اللازمة.
وفي لفتة إنسانية، وضع النجم البرازيلي نيمار طائرته الخاصّة بتصرّف زميله، لمساعدته على السفر إلى ولاية بارا والالتحاق بأفراد أسرته.
وأعرب روني عن حزنه العميق لفقدان والده، مؤكّدًا رغبته في الوقوف إلى جانب عائلته وتكريم ذكراه، فيما لم يُحدّد سانتوس موعدًا لعودته إلى التدريبات. 

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رياضة

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سانتوس

روني

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