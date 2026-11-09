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يامال يعيد إنجاز تشافي بعد 18 عامًا

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يامال يعيد إنجاز تشافي بعد 18 عامًا
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رياضة

2026-11-09 | 18:35
يامال يعيد إنجاز تشافي بعد 18 عامًا

صنع سبع فرص لزملائه خلال مواجهة أتلتيكو مدريد

حقّق الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، إنجازًا جديدًا في الدوري الإسباني، بعدما صنع سبع فرص لزملائه خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، الأحد، ليصبح أوّل لاعب من النادي الكتالوني يحقق هذا الرقم أمام الفريق المدريدي في مباراة واحدة بالليغا منذ تشافي هيرنانديز في تشرين الأول - أكتوبر 2008.
وجاء إنجاز اللاعب البالغ 19 عامًا في المباراة التي قلب فيها برشلونة تأخّره بهدف إلى فوز (2-1) على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، بفضل ثنائية فيرمين لوبيز.
وكان ليامال دور مباشر في حسم اللقاء، إذ مرّر كرة متقنة إلى فيرمين، الذي سجّل هدف الفوز في الشوط الثاني، بعدما أدرك التعادل قبيل الاستراحة إثر تمريرة من بيدري. وكان أتلتيكو قد تقدّم مبكرًا بهدف جوليانو سيميوني. 
وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصّصة بالإحصاءات، لم ينجح أي لاعب لبرشلونة في صناعة سبع فرص خلال مباراة واحدة أمام أتلتيكو مدريد بالدوري منذ تشافي قبل نحو 18 عامًا، في مقارنة رقميّة تعكس قدرة يامال على صناعة اللعب.
وعزّز برشلونة بهذا الانتصار موقعه في صدارة الدوري، فيما أضاف يامال إلى رصيده إنجازًا جديدًا، يؤكّد تأثيره الهجومي المتزايد مع الفريق.
 

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