يامال يعيد إنجاز تشافي بعد 18 عامًا

حقّق الإسباني ، نجم ، إنجازًا جديدًا في ، بعدما صنع سبع فرص لزملائه خلال مواجهة ، الأحد، ليصبح أوّل لاعب من النادي الكتالوني يحقق هذا الرقم أمام الفريق المدريدي في مباراة واحدة بالليغا منذ في تشرين الأول - أكتوبر 2008.وجاء إنجاز اللاعب البالغ 19 عامًا في المباراة التي قلب فيها برشلونة تأخّره بهدف إلى فوز (2-1) على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، بفضل ثنائية فيرمين لوبيز.وكان ليامال دور مباشر في حسم اللقاء، إذ مرّر كرة متقنة إلى فيرمين، الذي سجّل هدف الفوز في الشوط الثاني، بعدما أدرك التعادل قبيل الاستراحة إثر تمريرة من . وكان أتلتيكو قد تقدّم مبكرًا بهدف جوليانو سيميوني.وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصّصة بالإحصاءات، لم ينجح أي لاعب لبرشلونة في صناعة سبع فرص خلال مباراة واحدة أمام أتلتيكو بالدوري منذ قبل نحو 18 عامًا، في مقارنة رقميّة تعكس قدرة يامال على صناعة اللعب.وعزّز برشلونة بهذا الانتصار موقعه في صدارة الدوري، فيما أضاف يامال إلى رصيده إنجازًا جديدًا، يؤكّد تأثيره الهجومي المتزايد مع الفريق.