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فيديو - دخل بديلًا وطُرد بعد 24 ثانية

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فيديو - دخل بديلًا وطُرد بعد 24 ثانية
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رياضة

2026-11-09 | 18:38
فيديو - دخل بديلًا وطُرد بعد 24 ثانية

لم يحتج الفرنسي كيمبو ديليويدي، لاعب ديندر البلجيكي، إلى أكثر من 24 ثانية ليغادر أرض الملعب مطرودًا

لم يحتج الفرنسي كيمبو ديليويدي، لاعب ديندر البلجيكي، إلى أكثر من 24 ثانية ليغادر أرض الملعب مطرودًا، بعدما دخل بديلًا خلال مواجهة فريقه أمام لوكيرن، الأحد، ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية البلجيكي لكرة القدم.
ووقعت الحادثة في الدقيقة 69، عندما دفع مدرّب ديندر باللاعب البالغ 20 عامًا لتعزيز صفوف فريقه، الذي كان متقدّمًا بهدفين نظيفين، لكن مشاركته انتهت سريعًا إثر تدخّل عنيف على لاعب لوكيرن جيروم أرينس.
ولم يتردّد الحكم ستيفنز في إشهار البطاقة الحمراء المباشرة، ليجد ديليويدي نفسه مضطرًا إلى العودة لغرفة تبديل الملابس بعد ثوانٍ قليلة من دخوله، تاركًا زملاءه بعشرة لاعبين.
وكان الطرد نقطة تحوّل في المباراة، إذ استغلّ لوكيرن تفوّقه العددي ونجح في تسجيل هدفين متتاليين عبر تون يانسن وأديمولا أولا أديبومي، ليدرك التعادل خلال ثلاث دقائق فقط.
ورغم طرد لاعب لوكيرن لوان سيمنيتسا في الوقت بدل الضائع، انتهت المواجهة بالتعادل بهدفين لكل فريق، بعدما أهدر ديندر تقدّمه.
 
 

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