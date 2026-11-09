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فيديو - حادث سير يورّط لاعب كولو كولو

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فيديو - حادث سير يورّط لاعب كولو كولو
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رياضة

2026-11-09 | 18:39
فيديو - حادث سير يورّط لاعب كولو كولو

أوقفت الشرطة التشيلية لياندرو هيرنانديز، مهاجم كولو كولو، بعد تسبّبه بحادث سير خطير

أوقفت الشرطة التشيلية لياندرو هيرنانديز، مهاجم كولو كولو، بعد تسبّبه بحادث سير خطير في العاصمة سانتياغو، أثناء قيادته تحت تأثير الكحول، ما أدّى إلى إصابة سائق آخر بجروح استدعت نقله إلى المستشفى.
ووقع الحادث فجر الأحد، عند تقاطع شارعي لوس ليونيس وبوكورو في منطقة بروفيدنسيا، عندما اصطدمت سيارة اللاعب البالغ 21 عامًا بمركبة أخرى، بعدما تجاوز إشارة مرور حمراء، وفق التحقيقات الأوّليّة.
وكشفت الشرطة أنّ فحص الكحول أظهر وجود 1.2 غرام من الكحول في كل لتر من دم اللاعب، فيما نجا هيرنانديز من الإصابة، بينما تعرّض السائق الآخر لكسور متعدّدة.
وأُحيل اللاعب إلى القضاء، الذي قرّر منعه من مغادرة تشيلي، وإلزامه بالحضور شهريًّا إلى مركز الشرطة، مع سحب رخصة قيادته مؤقّتًا وتحديد مهلة 120 يومًا للتحقيق.
وأوضحت النيابة العامّة أنّ هيرنانديز قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، إذا ثبتت مسؤوليّته عن الحادث والإصابات الخطيرة.
وأثارت الواقعة استياء داخل كولو كولو، الذي تُوّج بلقب الدوري التشيلي في اليوم نفسه، فيما انتقد المدرّب فرناندو أورتيز تصرّف اللاعب، مشدّدًا على ضرورة تحمّله مسؤوليّة أفعاله، بينما لم تستبعد الإدارة اتّخاذ إجراءات انضباطيّة بحقّه.
 

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لياندرو هيرنانديز

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