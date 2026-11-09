فيديو - حادث سير يورّط لاعب كولو كولو

🚨 Detenido Leandro Hernández, futbolista de Colo Colo, tras un grave accidente de tráfico en Santiago de Chile 👀 El jugador fue arrestado durante la madrugada de este domingo por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol y provocar un accidente 🚔 https://t.co/fZqbPeLlaz — BeSoccer (@besoccer_ES) November 8, 2026

أوقفت الشرطة التشيلية لياندرو ، مهاجم كولو كولو، بعد تسبّبه بحادث سير خطير في ، أثناء قيادته تحت تأثير ، ما أدّى إلى إصابة سائق آخر بجروح استدعت نقله إلى المستشفى.ووقع الحادث فجر الأحد، عند تقاطع شارعي لوس ليونيس وبوكورو في منطقة بروفيدنسيا، عندما اصطدمت سيارة اللاعب البالغ 21 عامًا بمركبة أخرى، بعدما تجاوز إشارة مرور حمراء، وفق التحقيقات الأوّليّة.وكشفت الشرطة أنّ فحص الكحول أظهر وجود 1.2 غرام من الكحول في كل لتر من دم اللاعب، فيما نجا هيرنانديز من الإصابة، بينما تعرّض السائق الآخر لكسور متعدّدة.وأُحيل اللاعب إلى ، الذي قرّر منعه من مغادرة تشيلي، وإلزامه بالحضور شهريًّا إلى مركز الشرطة، مع سحب رخصة قيادته مؤقّتًا وتحديد مهلة 120 يومًا للتحقيق.وأوضحت العامّة أنّ هيرنانديز قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، إذا ثبتت مسؤوليّته عن الحادث والإصابات الخطيرة.وأثارت الواقعة استياء داخل كولو كولو، الذي تُوّج بلقب الدوري التشيلي في نفسه، فيما انتقد المدرّب أورتيز تصرّف اللاعب، مشدّدًا على ضرورة تحمّله مسؤوليّة أفعاله، بينما لم تستبعد الإدارة اتّخاذ إجراءات انضباطيّة بحقّه.