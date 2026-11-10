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فيديو - ضربة عنيفة تتسبّب بانهيار رئة لاعب

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فيديو - ضربة عنيفة تتسبّب بانهيار رئة لاعب
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رياضة

2026-11-10 | 18:17
فيديو - ضربة عنيفة تتسبّب بانهيار رئة لاعب

تلقّى ضربة قويّة بمرفق راغن في منطقة الصدر

تعرّض الكندي جاكوب شافلبورغ، لاعب لوس أنجلوس إف سي الأميركي، لإصابة خطيرة تمثّلت بكسور متعدّدة في الأضلاع وانهيار جزئي لإحدى رئتيه، إثر تدخّل عنيف من مدافع سياتل ساوندرز جاكسون راغن، خلال مواجهة الفريقين في الدوري الأميركي لكرة القدم.
ووقعت الحادثة في الدقيقة 76، عندما كان شافلبورغ يتقدّم بالكرة على الجهة اليمنى، قبل أن يتلقّى ضربة قويّة بمرفق راغن في منطقة الصدر، فسقط أرضًا متألّمًا، بينما اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه المدافع.
وكان اللاعب البالغ 26 عامًا قد دخل بديلًا في الدقيقة 72، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب بعد سبع دقائق فقط، بمساعدة الطاقم الطبّي، قبل نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة.
وكشفت النتائج إصابته بكسور في عدّة أضلاع واسترواح صدري، وهي حالة تؤدّي إلى تسرّب الهواء إلى المساحة المحيطة بالرئة، وقد تتسبّب بانهيارها جزئيًا أو كلّيًّا.
وأكّد نادي لوس أنجلوس الإصابة، من دون تحديد موعد لعودة اللاعب، وسط شكوك كبيرة بشأن مشاركته في الأدوار الإقصائيّة المقبلة.
وانتهت المباراة بفوز سياتل بهدفين مقابل هدف، فيما أثار قرار الحكم الاكتفاء بالإنذار انتقادات واسعة بسبب خطورة التدخّل ونتائجه. 
 
 

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رياضة

كرة القدم

جاكوب شافلبورغ

جاكسون راغن

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