فيديو - ضربة عنيفة تتسبّب بانهيار رئة لاعب

Still think it is a disgrace that @PROreferees decided this is only a yellow. Only 5 days after Jesus de Miguel... it should be a long suspension. Not a yellow. Hope Shaffleberg recovers well from his multiple broken ribs and Collapsed lung . — Erik_Hultstrom (@Erik_Hultstrom) November 10, 2026

تعرّض الكندي جاكوب شافلبورغ، لاعب إف سي الأميركي، لإصابة خطيرة تمثّلت بكسور متعدّدة في الأضلاع وانهيار جزئي لإحدى رئتيه، إثر تدخّل عنيف من مدافع سياتل ساوندرز جاكسون راغن، خلال مواجهة الفريقين في الدوري الأميركي .ووقعت الحادثة في الدقيقة 76، عندما كان شافلبورغ يتقدّم بالكرة على الجهة اليمنى، قبل أن يتلقّى ضربة قويّة بمرفق راغن في منطقة ، فسقط أرضًا متألّمًا، بينما اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه المدافع.وكان اللاعب البالغ 26 عامًا قد دخل بديلًا في الدقيقة 72، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب بعد سبع دقائق فقط، بمساعدة الطاقم الطبّي، قبل نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة.وكشفت النتائج إصابته بكسور في عدّة أضلاع واسترواح صدري، وهي تؤدّي إلى تسرّب إلى المساحة المحيطة بالرئة، وقد تتسبّب بانهيارها جزئيًا أو كلّيًّا.وأكّد نادي لوس أنجلوس الإصابة، من دون تحديد موعد لعودة اللاعب، وسط شكوك كبيرة بشأن مشاركته في الأدوار الإقصائيّة المقبلة.وانتهت المباراة بفوز سياتل بهدفين مقابل هدف، فيما أثار قرار الحكم الاكتفاء بالإنذار انتقادات بسبب خطورة التدخّل ونتائجه.