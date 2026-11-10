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فيديو - هاميلتون يزور معبر رفح لدعم غزة

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فيديو - هاميلتون يزور معبر رفح لدعم غزة
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رياضة

2026-11-10 | 18:19
فيديو - هاميلتون يزور معبر رفح لدعم غزة

للاطلاع على الجهود الإنسانيّة المبذولة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيّين

زار البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا 1، معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، الثلاثاء، للاطلاع على الجهود الإنسانيّة المبذولة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيّين، في خطوة تعكس اهتمامه بالقضايا الإنسانية خارج حلبات السباق.
ووصل السائق البالغ 41 عامًا إلى مطار العريش الدولي، حيث استقبله محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، قبل أن يرافقه في جولة شملت المعبر الحدودي والمستودعات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، للتعرّف إلى آليّات تجهيز المساعدات وتنسيق عمليّات نقلها إلى القطاع.
وخلال الزيارة، التقى هاميلتون عددًا من العاملين والمتطوّعين في المجال الإنساني، واطّلع على الإجراءات المتّبعة لاستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيّين، وتوفير الرعاية الطبّيّة اللازمة لهم، إضافة إلى تنظيم شحنات الإغاثة المخصّصة لسكّان غزّة.
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا لمواقف هاميلتون الداعية إلى وقف النزاعات وحماية المدنيّين، إذ سبق أن طالب بوقف إطلاق النار في غزّة، وأعرب عن تضامنه مع الفلسطينيّين، ولا سيّما الأطفال المتضرّرين من الحـ ـرب.
ويُعرف نجم فيراري بنشاطه في المبادرات الإنسانيّة والخيرية، إلى جانب مسيرته الرياضيّة الحافلة بالإنجازات، حيث أسّس مؤسّسة "ميشن 44" لدعم الشباب وتوسيع فرصهم في التعليم والعمل.

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