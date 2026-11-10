حفيد كرويف ينضمّ إلى منتخب الولايات المتّحدة

تلقّى شاي كرويف-بين، حفيد أسطورة الهولنديّة يوهان كرويف، أوّل استدعاء في مسيرته الدوليّة للانضمام إلى منتخب الولايات المتّحدة تحت 18 عامًا، في خطوة لافتة للاعب الشاب الذي يحمل اسم واحدة من أبرز العائلات في تاريخ كرة القدم.وضمّ المدرّب بن كروس لاعب الوسط إلى قائمة تضم 20 لاعبًا للمشاركة في معسكر تدريبي بالبرتغال، تتخلّله مباراتان ودّيّتان أمام النرويج في 15 تشرين الثاني - نوفمبر، والبرتغال في 17 منه.وينشط كرويف-بين، البالغ 17 عاماً، في الفئات العمرية لنادي خيمناستيك تاراغونا الإسباني، بعدما نشأ في إقليم كتالونيا، حيث ارتبط اسم جدّه بتاريخ ، لاعبًا ومدرّبًا، وكان أحد أبرز المؤثّرين في تطوير أسلوب لعب النادي.وشاي هو ابن شانتال كرويف، ابنة الأسطورة يوهان كرويف، والأميركي تود بين، ما يمنحه أهليّة تمثيل منتخب بحكم جنسية والده، رغم أصوله الهولندية ونشأته في .ولا يعني استدعاؤه إلى المنتخب الأميركي للفئات العمريّة حسم مستقبله الدولي نهائيًّا، إذ لا يزال بإمكانه تمثيل هولندا وفق شروط الأهلية المعتمدة.ويعيد ظهور اسم كرويف في المنتخبات الوطنيّة تسليط الضوء على الإرث الكروي للعائلة، بعد مرور عشرة أعوام على رحيل يوهان كرويف، أحد أبرز رموز العالميّة.