علاقته بترامب تهدّد إنفانتينو باستدعاء للكونغرس

يواجه رئيس الدولي "فيفا" جياني إنفانتينو، احتمال استدعائه للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأميركي خلال الأسابيع المقبلة، مع توسيع التحقيقات بشأن علاقته بالرئيس الأميركي ، وسط تساؤلات حول التعاملات الماليّة والإداريّة بين الاتحاد ومسؤولين مقرّبين من .وكشفت صحيفة "تلغراف" البريطانيّة، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر رفيعة داخل "فيفا"، أنّ إنفانتينو قد يتلقّى استدعاءً قانونيًّا مطلع كانون الثانس - يناير المقبل، بعد فوز الديمقراطيّين بالأغلبيّة في مجلس النوّاب الأميركي، ما يمنحهم صلاحيّات أوسع للمطالبة بالوثائق والشهادات.ويقود النائب الديمقراطي جيمي راسكين جهود التحقيق، التي بدأت في تمّوز - يوليو الماضي، وتتوسّع حاليًّا لتشمل شبهات تتعلّق باستخدام موارد الاتّحاد لأغراض شخصيّة، فضلًا عن اتّصالات إنفانتينو بعائلة .وتشمل الملفّات المطروحة محادثات بشأن بيع حصص في الحقوق التجاريّة لكأس لمستثمرين، من بينهم شركة مرتبطة بجوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي.وأكّدت مصادر في لجنة بمجلس النوّاب أنّ جميع الخيارات التحقيقيّة لا تزال مطروحة، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن إصدار الاستدعاءات.، نفى "فيفا" ارتكاب مخالفات، مؤكّدًا استمرار تعاونه مع الجهات المعنيّة.