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علاقته بترامب تهدّد إنفانتينو باستدعاء للكونغرس

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علاقته بترامب تهدّد إنفانتينو باستدعاء للكونغرس
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رياضة

2026-11-10 | 18:21
علاقته بترامب تهدّد إنفانتينو باستدعاء للكونغرس

مع توسيع التحقيقات بشأن علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تساؤلات حول التعاملات الماليّة والإداريّة

يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، احتمال استدعائه للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأميركي خلال الأسابيع المقبلة، مع توسيع التحقيقات بشأن علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تساؤلات حول التعاملات الماليّة والإداريّة بين الاتحاد ومسؤولين مقرّبين من البيت الأبيض.
وكشفت صحيفة "تلغراف" البريطانيّة، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر رفيعة داخل "فيفا"، أنّ إنفانتينو قد يتلقّى استدعاءً قانونيًّا مطلع كانون الثانس - يناير المقبل، بعد فوز الديمقراطيّين بالأغلبيّة في مجلس النوّاب الأميركي، ما يمنحهم صلاحيّات أوسع للمطالبة بالوثائق والشهادات.
ويقود النائب الديمقراطي جيمي راسكين جهود التحقيق، التي بدأت في تمّوز - يوليو الماضي، وتتوسّع حاليًّا لتشمل شبهات تتعلّق باستخدام موارد الاتّحاد لأغراض شخصيّة، فضلًا عن اتّصالات إنفانتينو بعائلة ترامب.
وتشمل الملفّات المطروحة محادثات بشأن بيع حصص في الحقوق التجاريّة لكأس العالم لمستثمرين، من بينهم شركة مرتبطة بجوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي.
وأكّدت مصادر في لجنة القضاء بمجلس النوّاب أنّ جميع الخيارات التحقيقيّة لا تزال مطروحة، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن إصدار الاستدعاءات.
من جهته، نفى "فيفا" ارتكاب مخالفات، مؤكّدًا استمرار تعاونه مع الجهات المعنيّة.
 

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