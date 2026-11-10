فيديو - يامال يسأل شابّين عن مطعم ويفاجئهما بهديّة

🎥 | stopped two people on the street to ask for a good place to eat in peace; in exchange, he gifted them some Beats headphones. 😂❤️ https://t.co/y0Fu0HEhff — Access (@AccessYamal) November 10, 2026

فاجأ النجم الإسباني ، لاعب ، شابين في أحد شوارع المدينة، بعدما أوقف سيارته ليسألهما عن مطعم يستطيع تناول العشاء فيه بهدوء، بعيدًا عن الأنظار، قبل أن يقدّم لهما هديّة غير متوقّعة مقابل مساعدتهما.وكان اللاعب البالغ 19 عامًا يتجوّل بسيّارته عندما لمح الشابّيّن يسيران على الرصيف، ففتح نافذته وطلب منهما اقتراح مكان مناسب لتناول الطعام، ليتفاجآ بهويّة الشخص الذي يتحدّث إليهما.وبعد حصوله على اقتراحهما، أخرج يامال سماعات رأس من علامة "بيتس" وقدّمها لهما، ما أثار دهشتهما، قبل أن يلتقطا صورًا تذكاريّة معه.وجاءت الواقعة ضمن جولة قام بها نجم برشلونة لتوزيع 100 سمّاعة رأس على المشجّعين، تنفيذًا لوعد قطعه قبل ، عندما تعهّد بتقديم هذه الهدايا في حال تتويج المنتخب الإسباني باللقب.ولم تقتصر مفاجآت يامال على السمّاعات، إذ خصّص أربع تذاكر لحضور مباراة لبرشلونة في أبطال أوروبّا لمجموعة من المشجّعين، بعد نجاحهم في الإجابة عن سؤال يتعلّق بطراز الحذاء الذي يرتديه.ونشر يامال مواقع وجوده عبر حسابه على ، ما أتاح للمشجعين فرصة لقائه والحصول على الهدايا.