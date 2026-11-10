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فيديو - يامال يسأل شابّين عن مطعم ويفاجئهما بهديّة

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فيديو - يامال يسأل شابّين عن مطعم ويفاجئهما بهديّة
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رياضة

2026-11-10 | 18:22
فيديو - يامال يسأل شابّين عن مطعم ويفاجئهما بهديّة

أوقف سيّارته ليسألهما عن مطعم يستطيع تناول العشاء فيه بهدوء

فاجأ النجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، شابين في أحد شوارع المدينة، بعدما أوقف سيارته ليسألهما عن مطعم يستطيع تناول العشاء فيه بهدوء، بعيدًا عن الأنظار، قبل أن يقدّم لهما هديّة غير متوقّعة مقابل مساعدتهما.
وكان اللاعب البالغ 19 عامًا يتجوّل بسيّارته عندما لمح الشابّيّن يسيران على الرصيف، ففتح نافذته وطلب منهما اقتراح مكان مناسب لتناول الطعام، ليتفاجآ بهويّة الشخص الذي يتحدّث إليهما.
وبعد حصوله على اقتراحهما، أخرج يامال سماعات رأس من علامة "بيتس" وقدّمها لهما، ما أثار دهشتهما، قبل أن يلتقطا صورًا تذكاريّة معه.
وجاءت الواقعة ضمن جولة قام بها نجم برشلونة لتوزيع 100 سمّاعة رأس على المشجّعين، تنفيذًا لوعد قطعه قبل كأس العالم، عندما تعهّد بتقديم هذه الهدايا في حال تتويج المنتخب الإسباني باللقب.
ولم تقتصر مفاجآت يامال على السمّاعات، إذ خصّص أربع تذاكر لحضور مباراة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبّا لمجموعة من المشجّعين، بعد نجاحهم في الإجابة عن سؤال يتعلّق بطراز الحذاء الذي يرتديه.
ونشر يامال مواقع وجوده عبر حسابه على إنستغرام، ما أتاح للمشجعين فرصة لقائه والحصول على الهدايا. 
 
 

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