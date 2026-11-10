نيمار يلمّح إلى موعد اعتزاله

أثار ، لاعب ، التساؤلات حول موعد اعتزاله ، بعدما ألمح إلى إمكانيّة إنهاء مسيرته الاحترافيّة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أنّ الإصابات المتكرّرة، ولا سيّما مشكلات ركبته اليسرى، قد تحول دون استمراره لسنوات إضافيّة.وجاءت تصريحات اللاعب البالغ 34 عامًا خلال مشاركته في بثّ مباشر لمنافسات "كينغز ليغ" البرازيليّة، إلى جانب صانع المحتوى كريس غيديس، حيث أعرب عن رغبته في المشاركة بالبطولة مستقبلًا، قائلًا" أريد اللعب في كينغز ليغ، وسأفعل ذلك عام 2030".وعندما سأله غيديس عما إذا كان يعتزم الاعتزال بعد أربعة أعوام فقط، مشيرًا إلى قدرته على الاستمرار لخمس أو ست سنوات أخرى، رد نيمار مازحًا "لو كانت لديك ركبة مثل ركبتي، لفهمت".ويعاني نيمار منذ سنوات سلسلة من الإصابات التي أثّرت في مشاركاته، وخضع لجراحة في ركبته اليسرى خلال – الأوّل ديسمبر الماضي، بعدما تعرض سابقًا لإصابة خطيرة في الصليبي.ورغم حديثه عن عام 2030، لم يعلن نيمار موعدًا رسميًّا لاعتزاله، بل أوضح لاحقًا أنّ مشاركته في "كينغز ليغ" ستكون صعبة، مؤكّدًا سعادته باللعب مع سانتوس ورغبته في مواصلة مسيرته مع الفريق.