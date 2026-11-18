مكافآت من المدرجات.. جماهير مالاوي توزع الأموال على لاعبيها بعد التعادل السلبي مع مصر 💵 برعاية Almarai https://t.co/m1p34GtOr4 — Kora Plus (@KoraPlusEG) November 17, 2026

في لقطة غير مألوفة على ملاعب ، كافأت جماهير منتخب مالاوي لاعبيها بالأموال عقب تعادلهم مع المنتخب المصري (0-0)، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهّلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.وجاءت المبادرة عقب صافرة النهاية، عندما عمد عدد من المشجّعين إلى تقديم أوراق نقدية للاعبين، تعبيرًا عن تقديرهم للأداء الذي قدّموه أمام المنتخب المصري، في لافت عكس رضا الجماهير عن النتيجة.واكتسب التعادل أهمّيّة خاصة بالنسبة إلى مالاوي، بعدما تعرّض منتخبها لخسارة ثقيلة أمام مصر (0-5) في ، الجمعة الماضي، ما جعل الخروج بنقطة من مواجهة الإياب على ملعب بينغو الوطني في ليلونغوي بمثابة تعويض معنوي أمام الجماهير.ونجح لاعبو مالاوي في الحفاظ على نظافة شباكهم طوال المباراة، رغم المحاولات الهجوميّة للمنتخب المصري، الذي أهدر فرصًا عدّة، أبرزها تسديدة لمحّمد صلاح ارتطمت بالقائم.وأشاد مدرّب مالاوي، كاليستو باسووا، بالتنظيم الدفاعي للاعبيه، معتبرًا أنّ فريقه كان قادرًا على تحقيق الفوز، بعدما قدّم أداءً أفضل بكثير من المواجهة السابقة.وهكذا، تحوّل التعادل السلبي إلى مناسبة للاحتفال، حيث اختارت الجماهير مكافأة لاعبيها مباشرةً بدل الاكتفاء بالتصفيق لهم.