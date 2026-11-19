EL TIERNO GESTO DE DYBALA 😍 El jugador de la Roma visitó a Caterina, una fanática que escribió en sus redes: "Conocer a Dybala no se trataba sólo de cumplir un sueño o ver un deseo hecho realidad, sino que era una prueba tangible de que la magia existe" 📽️gliamicidicate https://t.co/PuKagSvhKL — Diario Olé (@DiarioOle) November 18, 2026

عاشت مشجّعة إيطاليّة تُدعى كاتيرينا لحظات مؤثّرة، بعدما تحقّقت أمنيتها بلقاء النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب ، خلال زيارة إلى مقرّ تدريبات الفريق في تريغوريا.وتعاني كاتيرينا ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض وراثي يؤثّر في العضلات والحركة، وكانت تحلم طويلة بلقاء لاعبها المفضّل، قبل أن تنجح مجموعة من الأشخاص في ترتيب الزيارة وتحقيق أمنيتها.ووصلت المشجّعة إلى مقرّ تدريبات روما برفقة والديها، حيث استقبلها ديبالا بابتسامة قائلًا: "كاتيرينا، كيف حالك؟ بالتعرّف إليك، من الجميل أنك جئتِ".وأمضى اللاعب وقتًا معها، وتبادلا الحديث والعناق، والتُقطت لهما صور تذكارية، في لقاء ترك أثرًا كبيرًا لدى المشجّعة وعائلتها.وعبّرت كاتيرينا عن سعادتها برسالة نُشرت عبر حساب "أصدقاء كاتي"، جاء فيها "لم يكن لقاء ديبالا مجرّد تحقيق حلم أو رؤية تتحقّق، بل كان دليلًا ملموسًا على وجود السحر".وساهم الصحفي الإيطالي لوكا ماركيتي، بالتعاون مع نيكولا أغوستيني، في ترتيب اللقاء ليمنح كاتيرينا فرصة الاقتراب من نجمها المفضّل، بعدما ظلّت تتمنّى هذه اللحظة لفترة طويلة.