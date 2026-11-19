عاشت مشجّعة إيطاليّة تُدعى كاتيرينا لحظات مؤثّرة، بعدما تحقّقت أمنيتها بلقاء النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب روما الإيطالي
، خلال زيارة إلى مقرّ تدريبات الفريق في تريغوريا.
وتعاني كاتيرينا ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض وراثي يؤثّر في العضلات والحركة، وكانت تحلم منذ فترة
طويلة بلقاء لاعبها المفضّل، قبل أن تنجح مجموعة من الأشخاص في ترتيب الزيارة وتحقيق أمنيتها.
ووصلت المشجّعة إلى مقرّ تدريبات روما برفقة والديها، حيث استقبلها ديبالا بابتسامة قائلًا: "كاتيرينا، كيف حالك؟ سعيد
بالتعرّف إليك، من الجميل أنك جئتِ".
وأمضى اللاعب وقتًا معها، وتبادلا الحديث والعناق، والتُقطت لهما صور تذكارية، في لقاء ترك أثرًا كبيرًا لدى المشجّعة وعائلتها.
وعبّرت كاتيرينا عن سعادتها برسالة نُشرت عبر حساب "أصدقاء كاتي"، جاء فيها "لم يكن لقاء ديبالا مجرّد تحقيق حلم أو رؤية أمنية
تتحقّق، بل كان دليلًا ملموسًا على وجود السحر".
وساهم الصحفي الإيطالي لوكا ماركيتي، بالتعاون مع نيكولا أغوستيني، في ترتيب اللقاء ليمنح كاتيرينا فرصة الاقتراب من نجمها المفضّل، بعدما ظلّت تتمنّى هذه اللحظة لفترة طويلة.