توفّي لاعب المنتخب لبناء الأجسام سجّاد ، بعد ثلاثة أيّام فقط من تتويجه بطلًا لآسيا في البطولة التي استضافتها تايلند، في خبر أحزن الأوساط الرياضية العراقيّة، خصوصًا أنه جاء بعد إنجاز قاري بارز للاعب.وأعلن العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الخميس، وفاة جواد، من دون الأسباب أو الظروف المحيطة برحيله.وكان اللاعب قد شارك في بطولة آسيا التي أُقيمت بين 13 و16 تشرين الثاني - نوفمبر، بمشاركة أكثر من 200 يمثلون 35 دولة، وتمكّن خلالها من إحراز اللقب القاري، فيما حقق المنتخب العراقي إنجازًا جماعيًا بتصدّره الترتيب العام للمنتخبات المشاركة.ونعى الاتحاد العراقي اللاعب الراحل في بيان رسمي، تقدّم خلاله رئيسه فائز عبد وأعضاء الاتحاد بالتعازي والمواساة إلى عائلته وذويه، معبّرين عن حزنهم لفقدان أحد لاعبي المنتخب الوطني.وجاءت وفاة جواد في وقت كان الوسط الرياضي العراقي يحتفي بنتائج منتخبه في البطولة الآسيوية، لتنتهي فرحة التتويج بخبر مؤلم، بعد أيام قليلة من عودة اللاعب حاملًا لقبه القاري.