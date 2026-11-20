تلقّى المدرّب الإنجليزي إيان إيفات مفاجأة غير سارة في عيد ميلاده الـ45، بعدما أعلن نادي بلاكبول إقالته من منصبه، بعد ساعات قليلة من تهنئته رسميًا بهذه المناسبة، في واقعة لافتة أثارت اهتمام .وكان النادي قد نشر عبر حسابه الرسمي على منصّة "إكس"، الخميس، رسالة تهنئة عند الساعة 9:08، جاء فيها: " لمدرّبنا إيان إيفات، نتمنى لك يومًا رائعًا".لكنّ المفاجأة جاءت عند الساعة الرابعة عصرًا، حين نشر بلاكبول بيانًا جديدًا أعلن فيه رحيل المدرب بعد 12 شهرًا من توليه المهمّة، لتفصل أقلّ من سبع ساعات بين المنشورين المتناقضين.وجاء قرار الإقالة بعد تراجع نتائج الفريق في الدرجة الثالثة الإنجليزي، إذ حقّق فوزًا واحدًا فقط خلال مبارياته العشر ، وتراجع إلى المركز العشرين، بفارق الأهداف عن منطقة الهبوط.وكان إيفات قد تولّى تدريب بلاكبول في أكتوبر - تشرين الأوّل 2025، بعد مسيرة سابقة لاعبًا في صفوف النادي، خاض خلالها أكثر من 250 مباراة، وأسهم في صعوده إلى عام 2010.وأعلن النادي تكليف ستيف تومسون بقيادة الفريق مؤقّتًا، استعدادًا لمواجهة ويغان أتلتيك المقبلة.