17 Ekim'de Ekvador 3. Ligi'nde oynanan maçta yardımcı hakeme taş atan futbolcu Jhon Perlaza, 8 yıl süreyle futboldan men edildi. Ağır yaralanan ve ameliyat olan hakemin iyileşme süresi 60 gün. (El Universo) https://t.co/5UCF9HTFz1 — FutbolArena (@futbolarena) November 19, 2026

أصدر الإكوادوري عقوبة قاسية بحق اللاعب جون بيرلازا، بإيقافه ثماني سنوات عن جميع الأنشطة المرتبطة باللعبة، على خلفية اعتدائه على حكم مساعد خلال إحدى مباريات الدرجة الثالثة.وتعود الواقعة إلى 17 تشرين الأول- أكتوبر الماضي، حين كان بيرلازا على مقاعد بدلاء فريق سيوداد دي يانتزازا خلال مواجهة ريو أغواريكو. وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، رمى حجرًا باتجاه أرض الملعب، فأصاب وجه الحكم المساعد لينين جيوفاني أوخيدا نونييز، ما دفع الحكم إلى إنهاء المباراة.وتسبّب الاعتداء بإصابات خطيرة في وجه الحكم، استدعت خضوعه لعملية جراحيّة، مع منحه فترة تعافٍ تبلغ 60 يومًا، بحسب الاتحاد الإكوادوري.وقرّرت اللجنة التأديبية استمرار إيقاف بيرلازا حتّى 19 تشرين الأوّل - أكتوبر 2034، على أن يطلب الاتّحاد من نظيره الدولي "فيفا" تعميم العقوبة عالميًا، لمنع اللاعب من ممارسة أي نشاط كروي خارج البلاد.وشملت ناديه أيضًا، إذ فُرضت عليه غرامة قدرها ألفا ، وأُلزم بدفع نحو 4370 دولارًا لتغطية النفقات الطبّيّة للحكم، إلى جانب حرمانه من إقامة مبارياته الثلاث المقبلة على ملعبه.وكان النادي قد استغنى عن اللاعب واعتذر من طاقم التحكيم عقب الحادثة.