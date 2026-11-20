تحوّلت مزحة منزلية لمشجع إنجليزي إلى مفاجأة لم يتوقعها، بعدما دعاه إلى مقرهّ ليعيش تجربة مؤتمر صحافي حقيقي، إثر انتشار مقطع مصوّر له وهو يتقمّص دور الفريق أمام زوجته.وكان المشجّع، البالغ 37 عامًا والأب لطفلين، قد جهّز خلفية تحمل شعار وميكروفونًا في غرفة نومه، وبدأ يتحدث أمام الكاميرا كما لو أنه يجيب عن أسئلة الصحافيّينلكنّ زوجته قاطعت المشهد مستغربةً انشغاله بإدارة فريق افتراضي، وطالبته بأن يتصرّف بما يتناسب مع عمره ومسؤوليّاته العائليّة.وبدل إنهاء المؤتمر الوهمي، أشار المشجع إلى مقعد فارغ بجانبه، وتصرّف كما لو أنّ قائد إيفرتون تاركوفسكي يجلس هناك ويشارك في الحديث، في ردّ أسهم في انتشار المقطع.ووصل التسجيل إلى النادي الإنجليزي، الذي قرّر استضافة صاحبه في قاعة المؤتمرات الرسميّة، قبل أن يفاجئه بدخول تاركوفسكي شخصيًّا وجلوسه إلى جانبه.وكشف المدافع أنّ أحد زملائه أطلعه على المقطع، وأنّ لاعبي الفريق تحدثوا عنه داخل غرفة الملابس. واختتم اللقاء بصورة تذكارية جمعت المشجّع بالنجم الذي كان يتخيّل حضوره، لتتحوّل مزحته إلى تجربة حقيقية.