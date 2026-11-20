فرض "يويفا" عقوبة على الإنجليزي، بعد هتافات مسيئة أطلقتها جماهير منتخب إنجلترا خلال مواجهة في الأمم الأوروبية، ما يهدد بحرمان المشجعين من حضور إحدى مباريات المنتخب خارج أرضه.وقررت اللجنة التأديبية تغريم الاتحاد الإنجليزي 15 ألف ، إلى جانب منعه من بيع تذاكر جماهيره لمباراة واحدة خارج ملعبه في مسابقات المنتخبات الأوروبية، مع تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عامين، على أن تُفعّل في حال تكرار المخالفة خلال هذه الفترة.وتعود الواقعة إلى مباراة المنتخبين الأحد الماضي في ، التي انتهت بفوز إنجلترا (3-2)، حيث صدرت عن مجموعة من المشجعين هتافات وُصفت بأنها معادية للكاثوليك والإيرلنديين.وأدان الاتحاد الإنجليزي التصرفات، مؤكدًا أنه لن يتسامح مع الهتافات المسيئة، وأنه سيتعاون مع الشرطة لتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.من جهتها، أعلنت وحدة شرطة استعدادها لمساعدة السلطات في التحقيقات، موضحة أن الوقائع جرت على الأراضي الإسبانية وتخضع لاختصاصها القانوني.ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه إجراءات "يويفا" لمواجهة التمييز في الملاعب، إذ قد يؤدي تكرار السلوك ذاته إلى تطبيق حظر بيع التذاكر بصورة فعلية. ونقلت وسائل إعلام بريطانية تفاصيل القرار فور صدوره مساء الخميس.