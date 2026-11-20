اختتم منتخب للناشئين (دون 17 عامًا) مشواره في التصفيات الآسيوية بفوزٍ مثير على نظيره البحريني بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مجمع السعادة الرياضي في مدينة صلالة العُمانية، ضمن منافسات الجولة من التصفيات ليحسم صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية وحصد 12 نقطة.وفرض المنتخب اللبناني أفضليته على مجريات الشوط الأول، وكان الطرف الأكثر استحواذًا ومحاولةً للوصول إلى المرمى، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون ترجمة الفرص العديدة إلى أهداف.وعلى الرغم من محدودية المحاولات البحرينية، نجح المنتخب المنافس في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 40، إثر تسديدة استقرت في زاوية مرمى الحارس إيزاك قدوح، مستفيدًا من سوء التغطية الدفاعية .وفي الشوط الثاني، واصل منتخب الأرز أفضليته وسيطرته على اللقاء، لا سيما بعد التبديلات التي أجراها المدير الفني رامي اللادقي بين الشوطين، والتي منحت التشكيلة نشاطًا وحيوية إضافيين.وأثمر الضغط اللبناني عن هدف التعادل في الدقيقة 64 عبر جاد الزعبي، قبل أن يواصل اللاعبون اندفاعهم وإصرارهم بحثًا عن هدف الفوز، الذي تحقق قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي، حين نجح محمد في هزّ الشباك، مانحًا لبنان انتصارًا مستحقًا وثلاث نقاط ثمينة، اختتم بها مشواره في التصفيات بأربعة انتصارات من أربع مباريات وصدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة.وكان منتخبنا الوطني قد استهل مشواره في التصفيات بفوزٍ عريض على منتخب بروناي دار السلام بسباعية نظيفة، قبل أن يتغلب على المنتخب العُماني صاحب بنتيجة (2-1)، ثم حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الكويتي بنتيجة (4-1)، ليختتم مشواره بانتصارٍ مثير على البحرين (2-1) محققًا بذلك أربعة انتصارات متتالية بالعلامة الكاملة.وتعود بعثة منتخبنا الوطني، بطل غرب آسيا والمتأهل إلى النهائيات الآسيوية، إلى عند الساعة العاشرة والربع من ، بعد مشوارٍ مميز تُوّج بالعلامة الكاملة في التصفيات الآسيوية.مثّل منتخب لبنان في المباراة: الحارس إيزاك قدوح واللاعبون محمد نصّار (جاد باروك 46)، محمد ماضي، عمر دلال، جواد مسلماني، محمد شحود، محمد حميّة، وسام العوض (ساري حنون 46)، مالك معركش (مهدي كموني 75)، كردي (جاد الزعبي 57) ومحمد قدوح (إبراهيم فرشوخ 46).