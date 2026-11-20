تلقّى ميونخ الألماني ضربة قويّة بعد إصابة مهاجمه الإنجليزي هاري كين، خلال مواجهة كولن التي انتهت بالتعادل (1-1)، ضمن منافسات الدوري الألماني، وسط توقّعات بغيابه عن الملاعب لمدّة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.وتعرّض كين، البالغ 33 عامًا، للإصابة في الدقيقة 15، إثر تدخّل من مدافع كولن جويل شميد على كاحله الأيسر، قبل أن يحاول استكمال المباراة، لكنّه لم يتمكّن من مواصلة اللعب، ليغادر الملعب في الدقيقة 20 ويحلّ توم بيشوف بديلًا منه.وأكّد المدير الرياضي لبايرن ميونخ، ماكس إيبرل، عقب المباراة، إصابة المهاجم الإنجليزي بتمزّق في الواصل بين عظمتَي الساق عند مفصل الكاحل، فيما أشارت صحيفة "بيلد" إلى أن فترة غيابه قد تمتدّ إلى أربعة أشهر.وتضاعفت متاعب الفريق البافاري بعدما اضطرّ الفرنسي أوليسيه أيضًا إلى مغادرة المباراة بسبب الإصابة، في ظلّ غياب عدد من اللاعبين الأساسيّين عن تشكيلة المدرّب فينسنت كومباني.وتأتي إصابة كين في توقيت حسّاس، بعدما سجّل 10 أهداف وقدّم 10 تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة هذا الموسم، ما يجعل غيابه المحتمل خسارة كبيرة للفريق، خصوصًا مع اقتراب مواجهات مهمّة في الدوري الألماني ودوري أبطال .