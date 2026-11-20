قطع مشجّع أرجنتيني
قرابة ثمانية آلاف كيلومتر على درّاجته الناريّة، خلال رحلة استغرقت 15 يومًا، للوصول إلى مدينة بارانكيا الكولومبية ومساندة بوكا جونيورز في نهائي كأس
سودأمريكانا أمام أتلتيكو مينيرو.
وانطلق بابلو باريونويفو، البالغ 23 عامًا، من منطقة سان ميغيل في بوينس آيرس، على درّاجة يستخدمها يوميًّا للعمل في توصيل الطلبات، بعدما عجز عن تحمّل كلفة السفر جوًّا.
وعبر الأرجنتين
وتشيلي والبيرو والإكوادور وصولًا إلى كولومبيا، متحدّيًا الأمطار والبرد والحرارة ومصاعب الطريق، إلى جانب التأخير عند المعابر الحدوديّة.
وخلال رحلته، تلقّى دعمًا من مشجّعين ومقيمين ساعدوه على تأمين الطعام والمبيت والوقود، فيما تابع آخرون مغامرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي
.
ووصلت قصّته إلى قائد بوكا، لياندرو باريديس، الذي قرّر إهداءه تذكرة لحضور النهائي، قبل أن يدعوه النادي للإقامة في فندق بعثته ويتكفّل بتذكرة عودته إلى الأرجنتين بالطائرة. وحصل المشجّع أيضًا على قميص من اللاعب آلان
فيلاسكو.
لكنّ المفاجآت لم تُنهِ تحدّيات الرحلة، إذ لا يزال بابلو يبحث عن وسيلة لإعادة دراجته من كولومبيا إلى بلاده، لأنّها مصدر رزقه الذي يعتمد عليه في عمله.
ويُقام النهائي اليوم
، بعدما تحوّلت مغامرة المشجّع إلى واحدة من أبرز القصص الإنسانيّة المحيطة بالمواجهة القارّيّة.