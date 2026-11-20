¡VIAJÓ 15 DÍAS EN MOTO Y LLEGÓ A BARRANQUILLA PARA ALENTAR A BOCA! 🔵🟡🛵 @tato_aguilera habló con Pablo Barrionuevo, el hincha del Xeneize que partió desde San Miguel y presenciará la final de la Copa Sudamericana con una entrada que le regaló Leandro Paredes. https://t.co/9WHZlphEQA — TyC Sports (@TyCSports) November 20, 2026

قطع مشجّع قرابة ثمانية آلاف كيلومتر على درّاجته الناريّة، خلال رحلة استغرقت 15 يومًا، للوصول إلى مدينة بارانكيا الكولومبية ومساندة بوكا جونيورز في سودأمريكانا أمام أتلتيكو مينيرو.وانطلق بابلو باريونويفو، البالغ 23 عامًا، من منطقة سان ميغيل في بوينس آيرس، على درّاجة يستخدمها يوميًّا للعمل في توصيل الطلبات، بعدما عجز عن تحمّل كلفة السفر جوًّا.وعبر وتشيلي والبيرو والإكوادور وصولًا إلى كولومبيا، متحدّيًا الأمطار والبرد والحرارة ومصاعب الطريق، إلى جانب التأخير عند المعابر الحدوديّة.وخلال رحلته، تلقّى دعمًا من مشجّعين ومقيمين ساعدوه على تأمين الطعام والمبيت والوقود، فيما تابع آخرون مغامرته عبر .ووصلت قصّته إلى قائد بوكا، لياندرو باريديس، الذي قرّر إهداءه تذكرة لحضور النهائي، قبل أن يدعوه النادي للإقامة في فندق بعثته ويتكفّل بتذكرة عودته إلى الأرجنتين بالطائرة. وحصل المشجّع أيضًا على قميص من اللاعب فيلاسكو.لكنّ المفاجآت لم تُنهِ تحدّيات الرحلة، إذ لا يزال بابلو يبحث عن وسيلة لإعادة دراجته من كولومبيا إلى بلاده، لأنّها مصدر رزقه الذي يعتمد عليه في عمله.ويُقام النهائي ، بعدما تحوّلت مغامرة المشجّع إلى واحدة من أبرز القصص الإنسانيّة المحيطة بالمواجهة القارّيّة.