يستعدّ لخطوة غير مسبوقة في تاريخه، مع احتمال انضمام سيلفيا تويا فينياس إلى الجهاز الفنّي للمدرّب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو، لتصبح أوّل امرأة تعمل ضمن الطاقم التدريبي للفريق الأوّل للرجال منذ تأسيس النادي.وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانيّة، اختار بوتشيتينو اصطحاب مدرّبة اللياقة البدنية البالغة 46 عامًا، والتي سبق أن عملت معه في الجهاز الفني للمنتخب الأميركي، قبل انتقاله إلى أولد ترافورد.وتحمل تويا شهادة الدكتوراه في علوم الرياضة، وسبق أن عملت في المجال الأكاديمي مع جامعة ، إلى جانب تجارب في إعداد الرياضيّين بدنيًا، بينها العمل مع فرق نسائيّة إسبانيّة.ولن تكون الخطوة على المدرّبة الإسبانيّة، إذ أصبحت عام 2024 أول امرأة تنضم رسميًا إلى الجهاز الفنّي للمنتخب الأميركي للرجال، خلال فترة قيادة بوتشيتينو.لكّن المفاجأة جاءت بعد وصولها إلى إنجلترا برفقة المدرّب الأرجنتيني، إذ لم يظهر اسمها ضمن قائمة أعضاء الجهاز الفنّي التي أعلنها يونايتد.وكشفت تقارير بريطانية أنّ إدارة النادي لم تحسم قرار تعيينها حتى الآن، رغم وصولها إلى مركز كارينغتون التدريبي، ما يترك مشاركتها في التجربة الجديدة معلّقة بانتظار القرار الرسمي.