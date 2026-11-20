فيديو - جماهير إشبيلية تُشعل الأجواء قبل الديربي

احتشد آلاف من مشجّعي إشبيلية الإسباني حول حافلة فريقهم

احتشد آلاف من مشجّعي إشبيلية الإسباني حول حافلة فريقهم، في استقبال حماسي قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي بيتيس، ضمن منافسات ، في عكس حجم التنافس بين الناديين.

وتجمّعت الجماهير، مساء الجمعة، في محيط ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، قبل وصول حافلة اللاعبين لخوض الحصّة التدريبيّة ، حيث استقبلتها بالهتافات والأغاني، في محاولة لرفع معنويّات الفريق قبل واحدة من أهمّ مباريات الموسم.

وجاء التجمّع بدعوة من مجموعة "بيريس نورتي" المشجّعة لإشبيلية، التي حثّت على الحضور بكثافة لإظهار دعمهم للاعبين والجهاز الفنّي بقيادة لويس غارسيا بلازا.

ولم تتوقّف الأجواء الحماسيّة عند استقبال الحافلة، إذ خرج اللاعبون بعد انتهاء التدريب للقاء الجماهير، وتبادلوا معهم التحيّات والمصافحات، فيما احتضن بعض المشجّعين نجوم الفريق.

وتولّى اللاعبان كيكي سالاس وإسحاق روميرو قيادة الهتافات باستخدام مكبّر صوت، وسط أجواء حماسيّة شارك فيها اللاعبون والمشجّعون.

ويستضيف إشبيلية غريمه ريال بيتيس، السبت، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في مواجهة تحمل أهمّيّة خاصّة لجماهير المدينة، التي تستعدّ لتقديم استقبال جماهيري آخر للفريق قبل انطلاق المباراة.