أعلن فريق "ذا فايتينغ نيردز" البرازيلي للفنون القتالية المختلطة (MMA)، طرد المقاتل دياز، البالغ 27 عامًا، بعد توقيفه في مدينة ، على خلفيّة اتهامه بقتل كلبه طعنًا بسكين.وأوقفت الشرطة البرازيلية دياز، الأربعاء، عقب بلاغات من جيرانه تتّهمه بإساءة معاملة الحيوانات، قبل العثور على جثّة الكلب داخل حقيبة، بعدما أظهرت التحقيقات الأوّليّة تعرّضه للطعن والتقطيع.وادّعى المقاتل، الذي يملك سجلًّا احترافيًا يتضمّن أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، أنّه تصرّف دفاعًا عن النفس، بعدما هاجم الكلب زوجته، ليُفرج عنه مؤقّتًا بقرار قضائي، مع منعه من الاقتراب من الحيوانات خلال فترة التحقيق.ونقلت السلطات الحيوانات الأخرى الموجودة في منزله، بينها كلب وستّ قطط وعدد من ، إلى منظّمة مختصّة بحماية الحيوانات لتوفير الرعاية اللازمة لها.وأصدر فريق "ذا فايتينغ نيردز"، الجمعة، بيانًا رسميًا أكد فيه طرد دياز نهائيًا، مشددًا على رفضه أي تصرفات تنطوي على القسوة تجاه الحيوانات.وأوضح الفريق، الذي يضمّ نحو 60 رياضيًّا، أنّ القضيّة كانت صعبة على جميع أفراده، مؤكّدًا حرصه على تقديم نموذج إيجابي في الرياضة، ودعم الكلب الناجي لضمان حصوله على الرعاية المناسبة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرّة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليّات القانونيّة.