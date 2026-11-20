NON LÀ IL A FAIT EXPRÈS…. C’EST TROP ?!?!?!? Le CSC de Francisco MOURA 🇵🇹 complètement ABATTU après cette énorme erreur. (La réaction des coéquipiers 🥰🥹) 🎥 @sporttvportugal https://t.co/vEOfHj7Nzi — Actu Foot (@ActuFoot_) November 20, 2026

دخل ، مدافع ، في نوبة بكاء بعد ارتكابه خطأ فادحًا تسبّب في تسجيل هدف عكسي خلال مواجهة فريقه أمام باريديس، مساء أمس الجمعة، ضمن الدور الرابع من كأس .وجاء الخطأ في الدقيقة 57، عندما تصدى حارس بورتو كلاوديو لكرة، قبل أن يفشل في إبعادها بالشكل المطلوب، لتصل إلى مورا الذي وضعها بالخطأ داخل مرمى فريقه، مانحًا باريديس هدف التعادل.ولم يتمالك اللاعب البالغ 27 عامًا دموعه عقب اللقطة، وطلب من الجهاز الفنّي استبداله، في ظلّ تأثّره الشديد بما حدث، خصوصًا أنّ الخطأ جاء خلال مشاركته في مركز قلب الدفاع بدلًا من مركزه المعتاد في الجهة اليسرى.وسارع زملاؤه وعدد من لاعبي باريديس إلى مواساته، فيما حاول المدرّب فرانشيسكو فاريولي دعمه بالتصفيق من المنطقة الفنية.ورغم مطالبته المتكرّرة بمغادرة الملعب، استمر مورا حتى الدقيقة 70، قبل أن يخرج وسط تصفيق بعض الجماهير وصفارات استهجان من آخرين، متوجهًا مباشرة إلى غرفة الملابس.ورغم الخطأ الذي ارتكبه مورا، نجح بورتو في حسم تأهله إلى الدور المقبل من كأس البرتغال، بعد فوزه على باريديس بركلات الترجيح (3-1)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، ليودّع باريديس البطولة.