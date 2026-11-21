The family of Jesús de Miguel received a tribute and standing ovation at the Bernabéu before Real Madrid vs. Celta Vigo 🙏 https://t.co/3RjSfGvvpK — ESPN FC (@ESPNFC) November 21, 2026

في لفتة إنسانية مؤثّرة، خصّ نادي عائلة اللاعب الراحل خيسوس دي ميغيل بتكريم خاصّ على أرضيّة ملعب سانتياغو برنابيو، قبل مواجهة الفريق أمام سيلتا فيغو، مساء السبت، ضمن منافسات .واستقبلت جماهير أفراد عائلة مهاجم تينيريفي، الذي توفي في الثالث من تشرين الثاني - نوفمبر الجاري عن عمر 30 عامًا، بتصفيق حارّ، في لحظة امتزجت فيها مشاعر الحزن والتقدير.ودخل لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب مرتدين قمصانًا تحمل اسم اللاعب الراحل والرقم 9، قبل أن يشكّلوا ممرًّا شرفيًّا لاستقبال عائلته، بحضور رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ورئيسة سيلتا فيغو ماريان مورينيو.وقدّم قائدا الفريقين، فيديريكو فالفيردي وإياغو أسباس، إلى جانب ممثّلين عن فريقَي ريال مدريد لكرة السلة والسيدات، قمصانًا تذكارية إلى أفراد العائلة، قبل الوقوف دقيقة صمت حدادًا على اللاعب.كما عُرضت صورة دي ميغيل على إحدى بوّابات الملعب، ورفعت الجماهير لافتة ضخمة تحمل صورته، في تكريم اختُتم بتصفيق حار من المدرجات.وكان دي ميغيل قد توفّي متأثّرًا بإصابة تعرّض لها إثر اصطدام خلال مباراة فريقه أمام أندورا، ما أثار حزنًا واسعًا في الأوساط الكرويّة .