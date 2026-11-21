تعرّض مدرب
غلطة سراي، أوكان بوروك، للطرد بعد صافرة نهاية مواجهة فريقه مع سامسون سبور، التي انتهت بفوز غلطة سراي (2-1)، أمس السبت، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي
، في واقعة أثارت جدلًا بسبب اتهامه بعدم مصافحة حكم المباراة.
وبحسب رواية الجهاز الفنّي لغلطة سراي، دخل بوروك أرض الملعب لتهنئة لاعبيه بالفوز، وصافح أحد الحكّام المساعدين، قبل أن يتابع سيره من دون مصافحة الحكم الرئيسي
علي شانسالان، الذي أشهر في وجهه بطاقتين صفراوين متتاليتين، ثمّ البطاقة الحمراء.
وأكّد مساعد المدرّب عرفان سارال أوغلو
أنّ بوروك لم يتعمّد تجاهل الحكم، مشيرًا إلى أنّ الأخير كان بعيدًا عنه، ومتسائلًا عن وجود أي قاعدة تلزم المدرّبين بمصافحة الحكّام عقب المباريات.
ورغم أنّ تقارير أخرى ربطت الطرد بالاعتراض على التحكيم، تمسّك الجهاز الفني برواية المصافحة.
ولم تمر الواقعة من دون رد من إدارة النادي
، إذ أعلن نائب الرئيس
ماروف غونيش عزمه التقدّم بطلب إلى الاتّحاد التركي لإلغاء البطاقة الحمراء، معتبرًا أنّ القرار يستدعي المراجعة.
وحملت البطاقة تبعات مباشرة على غلطة سراي، إذ بات بوروك مهّددًا بالغياب عن مواجهة بشكتاش المقبلة، بينما اختار الرد بطريقة ساخرة عند مغادرته الملعب، فصافح الصحافيين قائلًا "أفترض أنّ المصافحة مسموحة!".