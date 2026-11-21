🚨| Galatasaray manager Okan Buruk received a red card for not greeting the Referee after the match. 😅🟥 https://t.co/U6cICHVMw1 — Kalshi FC (@KalshiFC) November 21, 2026

تعرّض غلطة سراي، أوكان بوروك، للطرد بعد صافرة نهاية مواجهة فريقه مع سامسون سبور، التي انتهت بفوز غلطة سراي (2-1)، أمس السبت، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري ، في واقعة أثارت جدلًا بسبب اتهامه بعدم مصافحة حكم المباراة.وبحسب رواية الجهاز الفنّي لغلطة سراي، دخل بوروك أرض الملعب لتهنئة لاعبيه بالفوز، وصافح أحد الحكّام المساعدين، قبل أن يتابع سيره من دون مصافحة الحكم علي شانسالان، الذي أشهر في وجهه بطاقتين صفراوين متتاليتين، ثمّ البطاقة الحمراء.وأكّد مساعد المدرّب عرفان سارال أنّ بوروك لم يتعمّد تجاهل الحكم، مشيرًا إلى أنّ الأخير كان بعيدًا عنه، ومتسائلًا عن وجود أي قاعدة تلزم المدرّبين بمصافحة الحكّام عقب المباريات.ورغم أنّ تقارير أخرى ربطت الطرد بالاعتراض على التحكيم، تمسّك الجهاز الفني برواية المصافحة.ولم تمر الواقعة من دون رد من ، إذ أعلن ماروف غونيش عزمه التقدّم بطلب إلى الاتّحاد التركي لإلغاء البطاقة الحمراء، معتبرًا أنّ القرار يستدعي المراجعة.وحملت البطاقة تبعات مباشرة على غلطة سراي، إذ بات بوروك مهّددًا بالغياب عن مواجهة بشكتاش المقبلة، بينما اختار الرد بطريقة ساخرة عند مغادرته الملعب، فصافح الصحافيين قائلًا "أفترض أنّ المصافحة مسموحة!".