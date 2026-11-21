🚨A new Cristiano Ronaldo statue in china which was unveiled by his brother Hugo https://t.co/7UxM0xyny2 — Baller HQ (@FootballerHQ) November 21, 2026

شهدت مدينة شنغهاي ، أمس السبت، إزاحة الستار عن تمثال ضخم للنجم ، يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار، في احتفال شارك فيه شقيقه الأكبر هوغو أفيرو، بالتزامن مع افتتاح متحف "CR7" المخصّص لمسيرته الكرويّة.وأقيم حفل التمثال أمام المتحف في شارع نانجينغ الشرقي، وسط حضور جماهيري، حيث شارك هوغو وصديق رونالدو المقرّب ميغيل في إزاحة الستار عن المجسّم، قبل أن يؤدّيا مع الحاضرين احتفال "سيو" الشهير.ويظهر رونالدو في التمثال مرتديًا قميص المنتخب البرتغالي بالرقم 7، في وضعيّة تحاكي احتفاله المعروف بالأهداف. وبحسب منظّمي الحفل، يُعدّ التمثال الأعلى في من بين التماثيل المخصّصة للنجم البرتغالي.ويضمّ المتحف عشر مناطق مخصّصة لاستعراض أبرز محطّات مسيرة رونالدو، إلى جانب مجموعة من القمصان والأحذية الرياضيّة والجوائز الأصليّة، فضلًا عن مساحات تفاعلية تتيح للزوار خوض تجارب افتراضيّة مرتبطة بكرة القدم.ومن المقرّر أن يبقى التمثال معروضًا حتّى نهاية الأوّل - ديسمبر المقبل، فيما يستمرّ معرض المتحف عامًا كاملًا، ليتيح لجماهير رونالدو فرصة استكشاف أبرز إنجازاته عن قرب.