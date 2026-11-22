أوقفت السلطات الأميركية لاعب المنتخب المكسيكي السابق هيكتور هيريرا، نجم هيوستن دينامو، في مقاطعة مونتغومري بولاية ، للاشتباه بقيادته سيارة تحت تأثير الكحول، قبل أيّام قليلة من انطلاق الأدوار الإقصائيّة للدوري الأميركي .وكشفت سجلّات التوقيف المحلية، عن احتجاز لاعب الوسط البالغ 36 عامًا، بعدما وُجّهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير مواد مسكرة، المعروفة قانونيًا في الولاية ".وانتشرت صورة هيريرا من سجل التوقيف عبر ، ما أثار تساؤلات بشأن تأثير الواقعة على مشاركته مع هيوستن دينامو في المرحلة الحاسمة من الموسم.ويستعدّ الفريق الأميركي لمواجهة سان خوسيه إيرثكويكس، الثلاثاء، في افتتاح مشواره بالأدوار الإقصائيّة، وسط غموض بشأن موقف اللاعب من المباراة.وبحسب تقارير مكسيكيّة، أُطلق سراح هيريرا لاحقًا وعاد إلى تدريبات فريقه، فيما لم يصدر إعلان رسمي بشأن أيّ عقوبة رياضية محتملة.ويُعدّ هيريرا أحد أبرز لاعبي الوسط المكسيكيّين، وسبق له الدفاع عن ألوان بورتو وأتلتيكو الإسباني وتولوكا المكسيكي، قبل عودته إلى هيوستن دينامو مطلع العام الجاري.وتبقى التهمة الموجّهة إليه قيد الإجراءات القانونية، من دون صدور حكم قضائي بإدانته.